Exige Gobernador terminar de vacunar contra COVID a personal de salud

León, Guanajuato.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, exhortó al Gobierno Federal a concluir con la vacunación contra COVID de todo el personal médico, sin importar si trabajan en el sector público o privado.

El mandatario mencionó que por “lógica” todos los trabajadores de la salud deberían ser inmunizados contra el COVID antes de pasar a otros sectores de la población, debido a que son los que más riesgo de contagio tienen.

“Yo lo lamento y lo dije cuando vino Zoé Robledo, lo dije también frente al delegado, que yo les pedía que vacunaran a todo el personal médico. No importa si son de una institución pública o privada. Pero no solo a los médicos: a los enfermeros, los camilleros, a todos los que trabajan en el sector médico porque están en riesgo porque atienden a personas que están enfermas y muchos de ellos pueden ser asintomáticos, pueden no tener un diagnóstico COVID y pueden poner en riesgo no solo al personal de la institución pública o privada, sino también a la familia de ellos”, dijo en entrevista.

Sostuvo que las vacunas que envía el Gobierno Federal a Guanajuato han sido insuficientes e hizo un llamado para que lleguen más dosis.

Las vacunas nunca han sido suficientes, siempre hemos necesitado más y ahora el tema es que ya vamos a iniciar con los maestros y no hemos terminado con los médicos, que también es muy necesario para el regreso a clases, pero ojalá nos lleguen más vacunas, tenemos la logística”.

Reconoció que es importante vacunar a los trabajadores de la educación para poder lograr un retorno seguro a clases presenciales. Sin embargo, la prioridad debe ser el sector médico.

Yo sí creo que un acto de lógica primaria es que tengamos al personal que está dando la batalla vacunados y sigo haciendo el llamado de que se vacunen todos”, concluyó.

Este lunes llegarán a Guanajuato 60 mil 863 vacunas anti COVID-19 de la marca Pfizer para adultos mayores que ya recibieron la primera dosis en Salamanca, Guanajuato, Apaseo el Alto y San Miguel de Allende

MCMH