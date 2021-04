León, Guanajuato.- Los 43 centros de vacunación de León ya están operando y en todos aún hay vacunas COVID disponibles hasta el momento, afirmó, Juan Martin Álvarez, director de Salud Municipal.

Fila de mil autos en Velaria cruza 5 colonias todo por la esperanza de la vacuna

El funcionario municipal calificó como un “éxito” el arranque de la jornada de vacunación anti COVID en León. Aunque, admitió que hay temas logísticos que mejorar y responsabilizó a la Guardia Nacional por el retraso que se tuvo en la aplicación de las dosis.

Mi balance es que ha sido un éxito el arranque de la jornada, hay cosas que mejorar como en todo y esto nos va a servir para que mañana todo arranque conforme lo que estaba planeado, siempre y cuando la Guardia Nacional nos haga entrega oportuna del biológico”.

"Todos los paquetes de vacunas vienen protegidos y resguardados por la Guardia Nacional y hasta que no son ellos los que lo llevan al sitio de aplicación y los abren hasta entonces no se pueden utilizar, este fue el motivo del retraso y todos los puntos ya arrancaron con la vacunación. En todos los sitios tenemos todavía vacunas y se seguirán aplicando los biológicos como está planeado”, dijo en entrevista con AM.

Hay vacunas para todos los adultos mayores

Álvarez Esquivel adelantó que la Dirección de Salud preparan un mapa que publicarán en redes sociales donde se informé a la población en que puntos hay más disponibilidad de vacunas.

“Todos los puntos aún tienen biológicos y estaremos publicando una tabla de los números oficiales en breve y en la que se estará marcando en diferente color: rojo, amarillo y verde, de acuerdo a la disponibilidad de biológico para que esto sirva de orientación a la población para saber a dónde acudir”.

Recalcó que hay suficientes vacunas para aplicar a todos los adultos mayores de 60 años que viven en León. Por lo que exhortó a los ciudadanos a no pasar la noche haciendo fila.

“Hay suficientes biológicos, tenemos más de 147 mil dosis y estás están prácticamente calculadas para toda la población de adultos mayores del municipio y no es necesario pernoctar en los sitios para alcanzar lugar y yo le pediría a la población paciencia, siempre con los arranques de estos eventos hay algún tipo de impedimentos y esperamos el día de mañana ya arrancar sin ningún conflicto".

