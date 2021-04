León, Guanajuato.- Las 146 mil vacunas contra COVID para León ya están en Guanajuato y su aplicación iniciará el lunes por la mañana.

Así lo confirmó esta tarde la Secretaría de Salud de Guanajuato, dependencia que detalló que se iniciarán las inyecciones de la vacuna AstraZeneca a las 8:00 de la mañana en 53 puntos.

Además se confirmó que la Velaria de la Feria será usada para vacunar a personas a bordo de automóviles.

Con la aplicación de estas vacunas COVID se busca cubrir al menos al 88% de los adultos mayores que viven en León, pues según datos del INEGI, en total habitan 165 mil 649 mayores de 60 años en la ciudad.

Tras este anuncio, los leoneses han mostrado inquietudes sobre cómo se llevará a cabo: horarios, documentos que se deben llevar, vacuna que se usará, criterio para atención.

Periódico AM consultó a autoridades de salud para confirmar estas dudas y detallarlas para que los leoneses estén listos para la esperada jornada de vacunación contra COVID-19.

Fecha y hora

La vacunación iniciará el lunes 5 de abril, los puestos de vacunación operarán de 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

En su reciente rueda de prensa, el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martinez, indicó que “estimamos que nos vamos a llevar prácticamente una semana vacunando a la población de León”.

¿A quienes van a vacunar?

Las dosis se aplicarán sólo a adultos mayores que tengan 60 años cumplidos o más y en caso de ya haber padecido Covid-19, lo recomendado es que hayan pasado 14 días sin ningún síntoma para aplicarse la vacuna.

¿Qué vacuna aplicarán?

La vacuna que se aplicará en León será la desarrollada por el laboratorio inglés AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford.

Esta vacuna ya fue inyectada a más de 40 mil personas en los municipios de la zona noreste de Guanajuato y no hubo reacciones adversas graves en quienes la recibieron.

¿Qué documentos debo llevar?

Basta con llevar la CURP (Clave Única de Registro de Población) y una identificación con fotografía, de preferencia la emitida por el INE (Instituto Nacional Electoral).

No es necesario que se les toma fotografía de registro, huellas digitales ni firmas para aplicar la vacuna COVID.

¿Cómo me debo preparar?

Las autoridades recordaron el uso obligatorio de cubrebocas, además de que recomiendan llevar ropa cómoda y fresca y que facilite mostrar los hombros para poder hacer fácilmente la aplicación de la vacuna COVID.

Además quien va a recibir la vacuna debe alimentarse antes de acudir y si padece de hipertensión o diabetes, debe tomar sus respectivos medicamentos antes de recibir la inyección.

Se recomienda también llevar agua para mantenerse hidratados y una sombrilla para no exponerse directamente a la luz del sol.

¿Dónde debo ir a vacunarme?

Los adultos mayores de León pueden acudir al sitio de su preferencia, no se asignó algún puesto de vacunación en particular y no necesita esperar ninguna llamada.

En los puntos de vacunación habrá presencia de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Guardia Nacional.

¿Alguien puede apartar mi lugar mientras llego al sitio?

Sí, pero se deben asegurar de que quien la va a recibir esté al momento de aplicar la vacuna COVID, ya que no se podrá esperar a la persona y podría perder su turno.

¿Puedo ir a pie a la Velaria de la Feria para vacunarme?

No, la Velaria de la Feria funcionará solo para automóviles, pero a unos metros, en el Poliforum León, habrá otro puesto de vacunación al que se puede acudir a pie.

¿En qué orden van a vacunar?

Sobre esto el secretario de salud en la rueda de prensa del 2 de abril recordó que “se han publicado algunas instrucciones de que va a ser por apellidos, eso al final no quedó como acuerdo para el estado de Guanajuato”.

Comentó que en el caso de Cortazar, la ciudad que recientemente aplicó dosis, estas instrucciones generaron confusión y por tanto están descartadas para León.

No se va a aplicar para el estado de Guanajuato y menos para la ciudad de León”, reiteró el secretario.

¿Si ya me aplicaron la primera dosis de AstraZeneca, puedo acudir ahora por la segunda?

Aquellas personas que hayan acudido a otro municipio para vacunarse y que recibieron vacuna AstraZeneca en esa ocasión, pueden acudir ahora para recibir su segunda dosis.

La única diferencia es que además de su CURP e INE, deben llevar su constancia de la primera aplicación.

Puntos de Vacunación:

1 Plaza De La Ciudadanía "Efraín Huerta"

2 Centro Impulso Social "Balcones De La Joya"

3 Centro Impulso "Social Los Castillos"

4 Escuela Primaria Rosario Castellanos

5 Centro Cultural y Ecológico “Imagina”

6 Hospital Comunitario "Las Joyas"

7 Plaza De La Ciudadanía "Griselda Alvarez"

8 Centro Impulso "Nuevo Amanecer"

9 Unitec

10 Umaps Nuevo Valle de Moreno

11 Hospital de Especialidades Pediátrico Infantil De León

12 Code Deportiva León 1

13 Escuela Primaria "Praxedis Guerrero"

14 Poliforum León

15 Velaria de la Feria

16 Escuela Preparatoria Oficial de León

17 Hacienda Loza de Los Padres

18 Hospital General León

19 Centro Impulso Social "Valle De San José "

20 Torre Vida UG

21 Academia Renacimiento y Trinitate Philharmonica

22 Plaza de la Ciudadanía "Praxedis Guerrero"

23 Umaps Plan de Ayala

24 Escuela Emperador Cuauhtemoc

25 Umaps Los Ramírez

26 Hospital Materno Infantil León

27 Caises San Marcos

28 Caises León

29 Umaps San Judas

30 Caises 10 De Mayo

31 Clínica de Medicina familiar ISSSTE

32 Clínica IMSS 53

33 Hospital Regional de alta especialidad del Bajío

34 Clínica IMSS número 51

35 Estadio domingo Santana

36 CECyTE 21

37 Escuela General 12 Moises Saenz

38 Escuela Secundaria General #2 Diego Rivera

39 Escuela General 22

40 Escuela Telesecundaria #12 Buenavista

41 Escuela Primaria “Gabino Barrera”

42 Escuela General No. 1

43 Escuela Primaria Federal “Cuauhtemoc”

44 Hospital Regional del ISSSTE

45 Autódromo Zona Sur

46 Unidad deportiva Antonio Tota Carvajal

47 Preescolar Nicolás Rangel

48 Telesecundaria 132

49 Escuela Secundaria General 18

50 Centro Impulso Social Loma Dorada

51 Escuela Salesiano Don Bosco de León

52 Centro Impulso Social San Manuel

53 Deportiva del Estado Zona Oriente

MCMH