Ve indebido abrir estadio León

León, Gto.- El ex Secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, señaló que todavía no hay condiciones sanitarias seguras para que la afición regrese al estadio León.

La Secretaría de Salud dio el visto bueno para que los aficionados esmeraldas regresen al estadio Nou Camp. Se permitirá que el "glorioso" esté a una capacidad del 30%.

Es decir, que alrededor de nueve mil personas ingresen al recinto para disfrutar del partido de hoy entre León y Necaxa.

Explicó que si bien los contagios del nuevo coronavirus han disminuido en el estado de Guanajuato, la situación puede empeorar si no se relajan las medidas. Por lo que recomendó esperar unos meses más para un regreso seguro al estadio.

“Ahorita todavía no, quizás en los próximos meses se pueda dar. Pero, con aforos verdaderamente reducidos. En un estadio no es tan complicado porque es a cielo abierto y es más fácil. El tema es a la hora que llega la gente y a la hora que sale la gente”, dijo.

Recalcó que las autoridades sanitarias deben definir estrictos protocolos de seguridad en los estadios. La sana distancia y el uso de cubrebocas deben ser obligatorio y los aforos no deben ser mayores a un 30%.

“Entonces también deben tener una logística bien establecida para que no se mezclen y que no haya la posibilidad de contagio y que toda la gente aún dentro del estadio lleve su cubrebocas".

"Volvemos a lo mismo de que hay que protegerse para disminuir la posibilidad de contagio. También adentro que los asistentes estén separados, que haya una sana distancia y que los aforos no los veo por lo pronto a más de un 30% en los estadios grandes”.

Explicó que otros eventos masivos como conciertos y festivales definitivamente están desacertados en el corto plazo e hizo un llamado a los ciudadanos para seguir aplicando las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

“En otros eventos como los grandes conciertos en donde meten a todos como si fueran sardinas, pues eso sí sería terrible porque el nivel de contagio puede ser altísimo”.

“Estamos viviendo una época difícil y la única manera de salir adelante es poniendo cada quien lo que nos toca y evitar las aglomeraciones, las reuniones, sobre todo en espacios cerrados y que siempre, siempre fuera de la casa traigamos un cubrebocas que funcione correctamente”, finalizó.



