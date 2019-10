Vecinos de la Alameda detienen a ladrón y le dan paliza

Celaya.- Vecinos de la colonia Alameda detuvieron a un ladrón al interior de una vivienda y le dieron una paliza y lo entregaron a los policías municipales. El hecho ocurrió cerca de las cinco de la tarde de hoy en la esquina de las calles 20 de Noviembre y Primo verdad y Ramos. En un video el delincuente pide perdón a los vecinos y mencionó que “se le hizo fácil” y que Dios bendiga a quienes lo detuvieron. Un menor de edad se dio cuenta que un hombre desconocido merodeaba en la azotea de su casa. La menor de inmediato avisó a sus padres quienes activaron la alarma y solicitaron el apoyo de sus vecinos. Minutos más tarde unos 30 vecinos entre hombres y mujeres con palos de madera y bastones de golf se organizaron para detener al ladrón. Los colonos reportaron los hechos al 911 y solicitaron el apoyo de Seguridad Pública, quienes de inmediato llegaron al reporte e incluso los ciudadanos aplaudieron la labor de los policías. El detenido fue golpeado por los vecinos quienes molestos reclamaban que están cansados de la delincuencia y no es la primera vez que esta persona se metía a robar a una vivienda o son víctimas de este tipo de actos ilícitos. “Desde el viernes lo vimos que andaba en las azoteas, pero no pudimos detenerlo. Ya estamos hartos de estos ratas. La policía llegó rápido y los policías hicieron su trabajo. Vamos a ir varios vecinos a poner la denuncia al Ministerio Público”, dijo una de las personas afectadas. El hombre fue esposado y lo subieron a la patrulla con número 7-09681, para ser trasladado a barandilla y determinar su situación legal. Los afectados comentaron que el ladrón no alcanzó a escapar e intentó esconderse en uno de los tinacos.