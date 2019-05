Ven más presencia policiaca, pero piden no 'bajar la guardia' en Tecnológico de Celaya

Celaya.- Estudiantes y comercios aledaños al Instituto Tecnológico de Celaya agradecen las acciones que se han realizado en el tema de seguridad, pero resaltan que faltan más acciones y que no se debe de "bajar la guardia".

Las estudiantes Jennifer y Rosa coincidieron en que estuvieron bien los programas porque se ve más seguridad, aunque solo en las mañanas y no a la hora de la salida que es después de las 5 de la tarde.

La mayoría coincidió que se debe ahora dar enfoque a la colonia Fovissste, ya que los delincuentes en ocasiones se esconden en esa área.

Pues no creo que haya disminuido en su totalidad, pero si ya ha bajado bastante, si he escuchado a compañeros que dicen que ya bajó, a mi no me ha tocado, pero si deberían ahora reforzar por el Fovisste" externo Lizeth.