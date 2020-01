‘Violencia es provocada por grupos políticos para ‘desestabilizar’ la entidad’

León.- El aumento en la violencia en Guanajuato podría estar siendo provocado por grupos políticos que buscan ‘desestabilizar’ la entidad, así lo consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos.

Comentó que es una hipótesis que comparten varios líderes empresariales, pues podría ser la explicación de por qué los homicidios dolosos y los índices delictivos están incrementando, pese a la inversión en seguridad, la coordinación entre autoridades y la desarticulación de los grupos criminales que operan en Guanajuato.

Ese tema me parece que requiere de un análisis desde otro punto de vista, el hecho de que sean bandas de delincuentes enfrentándose y matándose, creo que es un discurso que empieza a caerse por sí solo, porque si se están desarticulando estas bandas, no tendría por qué seguir presentando este tipo de situaciones.

“Entonces tenemos que comenzar a barajar otras hipótesis y no vamos a descartar ya la hipótesis ya, de que siendo Guanajuato un estado en donde hay crecimiento económico y generación de empleos, pueda esta situación darse de manera deliberada para desestabilizar Guanajuato, o sea no hay una razón lógica para que las cosas estén empeorando, en lugar de mejorando, cuando se están invirtiendo tantos recursos y cuando se están trayendo tantos elementos”, dijo.

Al cuestionarlo sobre qué grupos podrían estar detrás de esta estrategia, Sánchez Castellanos dijo “Es quién intente desestabilizar un estado que ha sido ejemplo en crecimiento económico y quiera recuperarlo, pónganle ustedes el nombre”.

Aseveró que, aunque la teoría resulte ser cierta, también es innegable que las cabezas en seguridad del Gobierno del Estado no están dando resultados positivos y se debe hacer una evaluación para determinar qué funcionarios deben continuar y cuáles no.

No tiene una razón de que en lugar de que se resuelva se agrava, Guanajuato es el estado más violento del país y aquí se le ha metido mucho dinero, apoyo de fuerzas federales, cuando la lógica no empieza a darse se tiene que especular y no es irresponsable. Los responsables no están dando los resultados”, opinó.