Violeta Gasca murió, un médico general le practicó una lipoescultura

Violeta Gasca tenía 41 años.

Murió debido a que un médico general le practicó una cirugía estética.

Familiares piden justicia para Violeta.

León, Guanajuato.- Violeta Gasca, tenía dos hijas, estaba casada, apenas había llegado a los 41 años y recientemente murió, víctima de una negligencia médica, debido a que un médico le practicó una cirugía estética sin tener los conocimientos necesarios.

Familiares de Violeta relataron que a mediados de agosto se sometió a un proceso de lipoescultura, realizado por el doctor Marco Enrique García Pacheco, en el hospital Ramírez Guadiana, ubicado en la colonia San Pedro, en León.

Familiares exigen justicia para Violeta Gasca. Foto: Omar Ramírez.

Violeta confió en dos amigos que laboran en el hospital y le ofrecieron el paquete estético en apenas 40 mil pesos. Precio muy inferior al que normalmente cuesta una cirugía de estas características que en hospitales certificados llegan hasta los 150 mil pesos.

El proceso de Violeta se complicó y tuvo que ser trasladada a un hospital para ser atendida de gravedad; sin embargo, su cuerpo no resistió y ahí perdió la vida.

La causa oficial fue una coagulación diseminada intravascular por cuatro horas; sin embargo, los familiares también acusan al este de haber sido cómplice.

Violeta junto a su esposo y dos hijas. Foto: Omar Ramírez.

Afirman que nunca dio aviso al Ministerio Público sobre el estado de salud en el que ingresó Violeta y la causa que lo provocó (la cirugía mal aplicada). Por lo que ni siquiera se le pudo aplicar una autopsia para certificar la causa del fallecimiento.

Daniel, esposo y padre de las hijas de Violeta, señaló que espera que las autoridades no dejen impune el caso y se haga justicia. Además de que se realicen acciones contundentes para que ninguna familia vuelva a sufrir lo que ellos.

Confío en que las autoridades van a hacer justicia y castigarán a los responsables que truncaron de tajo los sueños y planes que teníamos como familia yo y mis dos pequeñas hijas. No es posible que médicos sin la capacitación adecuada y clínicas sin el equipo necesario realicen este tipo de procedimientos estéticos poniendo en riesgo la vida de sus pacientes. Espero que se tomen medidas ejemplares para que está tragedia no se vuelva a repetir y ya no haya más familias afectadas. Justicia por Violeta, ni una más", dijo el esposo de la víctima.

La hermana de Violeta, Yolanda Gasca expresó que al hacer público el caso buscan que los ciudadanos sean conscientes de la gravedad de someterse a proceso quirúrgico estético y no caigan en engaños, con hospitales y médicos que no están preparados.

Nosotros nos atrevemos a denunciar porque mis papás nos enseñaron a ser unas guerreras y se nos fue la guerrera más fuerte de la familia, Violeta era una guerrera en todo lo que emprendía. Nos quitaron a nuestro corazón y no vamos a poder vivir ya igual después de todo esto. Violeta fue una excelente madre, esposa amorosa y extraordinaria hija. Ella siempre estuvo al pendiente de nuestros padres, fue una gran hermana, una gran amiga ella siempre nos ayudó en todo".

Su vida le fue arrebatada por personas sin la más mínima ética y moral. Gente llena de ambición que por tres pesos atentan contra la vida de las personas. Violeta no regresará, con su partida nos destruyeron a toda la familia. Con nada nos repararán el daño que nos han hecho, pero queremos que su muerte no sea en vano, queremos que la sociedad se enteré y no se dejen engañar por hospitales como el Ramírez Guadiana que le ofreció a mi hermana un paquete de lipoescultura con el doctor Marco Enrique Pacheco García, que no era cirujano y ellos lo sabían", declaró la hermana de Violeta.

Pía Salazar, abogada de la familia de Violeta y representante legal del Colegio de Cirujanos Plásticos de Guanajuato señaló que hasta donde tienen conocimiento el médico sólo rentaba las instalaciones del hospital y que es lamentable que las clínicas presten su infraestructura a personas sin la capacitación necesaria para operar.

"El tema aquí y no nos vamos a desviar es que estás clínicas que estás establecidas, que tienen permisos por Cofepris y que como es el caso de Violeta que murió prácticamente el Hospital Ramírez Guadiana, permitan que estos maestros en cirugía estética trabajen en estas clínicas.”

Ofrecen paquetes a muy bajos costo, incluido ya una noche de hospital, anestesiólogo, etcétera. Esto es tremendo porque incluso ayudan, en mi opinión a estos médicos a delinquir, porque es clara le ley", dijo Pía Salazar.

La abogada agregó que el doctor Pacheco García no tiene la capacitación necesaria y los títulos que ostenta no son suficientes para realizar un proceso quirúrgico y es el equivalente a tomar un diplomado.

Tiene cédula de médico general y tiene una cédula de maestría en cirugía estética y una especialidad en longevidad, que no existe, es como tomar un diplomado. Es como si yo soy abogado por ejemplo y tengo una maestría y tengo que cumplir con cierta cantidad de horas, pero es muy diferente en el ámbito médico. Ellos son especialistas, es más sin subespecialistas, hacen una especialidad en cirugía general y después hacen una especialidad en cirugía plástica y reconstructiva", explicó Pía Salazar.

El caso de Violeta es el primero relacionado a una negligencia médica en cirugías estéticas que se denuncia penalmente en el estado de Guanajuato.

Los familiares ya presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) en contra del médico y de quien resulte responsable por los cargos de usurpación de profesiones, fraude y homicidio culposo.

Daniel, al igual que su cuñada, exigen justicia para Violeta. Foto: Omar Ramírez.

También han emitido una queja ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para que se clausure al hospital y se inhabilite al médico, que han detectado que presta sus servicios en Celaya de lunes a viernes y el fin de semana atiende pacientes en León.

Aunque es el primero en llegar a las vías legales, no es el primero que sucede en Guanajuato. Según el presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos de la entidad, por cada médico certificado en esta área, hay hasta nueve que ejercen sin la preparación necesaria.

