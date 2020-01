Vuelven a centros comerciales bolsas de un solo uso debido a quejas

León.- La medida de eliminar el uso de bolsas de plástico apenas duró unos días en algunas de las tiendas de autoservicio que operan en León, esto debido a que los clientes se quejaron e incluso dejaban de comprar sus artículos, según señalan los testimonios de los trabajadores de las cadenas comerciales.

En Walmart , una cadena que se había sumado a esta medida ecológica, las bolsas de plástico solo se reparten de forma común.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a llegar a los 100 mil

Únicamente se les ofrecen dos tipos de bolsas que no son de un solo uso, una con un precio de un peso, que también es de plástico, y la segunda es de tela y cuesta 15 pesos. Sin embargo, los clientes en general optan por no usarlas.

Trabajadores compartieron con AM que en esta cadena la política de cero bolsas de plástico de un solo uso apenas duró la primera semana del año, pues las quejas de los clientes eran frecuentes.

Algunos argumentaban que desconocían la medida y se negaban a comprar las opciones de bolsas más “amigables” con el medio ambiente que ofrece la tienda. Incluso se registraron distintos casos en las que las personas se negaban a pagar sus artículos por la falta de bolsas y cancelaban sus compras.

Sí, ya empezamos a repartir bolsas de plástico otra vez, es que los clientes se la pasaban quejándose, sobre todo los más mayores, decían que ellos no sabían que ya no iban a dar bolsas y tampoco querían comprar las que estamos repartiendo. Hasta muchas veces se enojaban tanto que decían, no ya no quiero nada y pues eso era perdida para la empresa”, dijo una trabajadora de la sucursal Juan Alonso de Torres de Walmart en León.