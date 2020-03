Ya es oficial, liquidan a trabajadores del Seguro Popular en León

León.- Cerca de 70 personas que trabajaban para el Seguro Popular en León fueron liquidadas desde las nueve de la mañana en un salón del hotel Radisson a puerta cerrada.

Los empleados concentrados en un salón fueron llamados de manera individual para que firmen su liquidación y la baja de mobiliario y equipo de cómputo que tenían bajo su resguardo.

Durante las primeras dos horas de reunión sólo salieron cuatro personas finiquitadas, las cuales fueron consultada para conocer su situación de liquidez con el Gobierno Federal; pidieron omitir su nombre por seguridad.

Una trabajadora que tenía cinco años desempeñándose en afiliar a los derechohabientes platicó estar conforme con su liquidación que fue de 68 mil pesos, pues dijo que días antes se había asesorado para saber cuánto recibiría de acuerdo a su antigüedad.

Estoy más que agradecida porque me dieron más de lo que el abogado que me asesoro dijo que me darían, todos estamos de acuerdo con lo que nos están dando", expresó la trabajadora.