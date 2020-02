*** DIEGO A JAPÓN

Para corresponder a las visitas del gobernador de Hiroshima, Hidehiko Yuzaki, a Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez prepara las maletas para estar en esa Prefectura de Japón dutante el Festival de las Flores que se celebra en mayo.

*** A HIROSHIMA

Diego aprovechará para visitar la planta de Mazda, que el jueves celebró su unidad un millón fabricada en Salamanca. Además de la relación de negocios, Guanajuato e Hiroshima tienen acuerdos en materia educativa, deportiva y cultural.

*** LA PRIMERA VEZ

Será la primera visita de Diego al principal socio comercial del estado que es Japón. Sus salidas al extranjero han sido a Hannover, Alemania, para cerrar acuerdos de la feria industrial en León; y a Estados Unidos en Arizona, Texas y en Nueva York.

***LA INVERSIÓN

Al presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntaron en la mañanera el mal rato que pasa la industria de la construcción nacional por la baja inversión pública y privada. Prometió reactivar la obra pública y el plan de construcción de vivienda. En Guanajuato la preocupación es que esa inversión todavía no aterriza. Ojalá pronto.

*ESPERADA

A nivel estatal la industria constructora espera con ansias que comience a fluir el recurso del endeudamiento por 5 mil 350 millones (casi todo para obra). Pero además está pendiente que el gobernador Diego Sinhue cumpla con el compromiso que desde hace rato hizo de un subsidio de 100 millones de pesos para vivienda popular.

*CONFIANZA AUTOMOTRIZ

Ante la caída en producción, exportación y ventas que tiene la industria automotriz nacional (palanca de la economía en Guanajuato), AMLO se mostró optimista de que mejore luego de la firma del T-MEC. “No tiene problema la industria automotriz y ya se están abriendo plantas nuevas, se están ampliando, y yo espero que se reactive”.

***PRD, LO QUE RESTA

Lo que queda del PRD en Guanajuato se hace añicos. Ayer presentó su renuncia un grupo que se dijo de 40 militantes acambarenses, uno de los bastiones del partido, entre ellos el exdiputado local y exalcalde, Gerardo Silva Campos. También los regidores de la actual administración Alejandra Molina y Salvador Albarrán.

*LA MIRA AL 2021

La razón no sorprende, que porque están desorganizados. Dicen que no se van -por ahora- a otro partido, pero jugarán su capital político en 2021, ya verán con quién.

*DIPUTADA, SE QUEDA

Carolina Contreras Pérez, integrante del Consejo Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, anunció que la diputada Claudia Silva (hermana de Gerardo) dejaría el partido y por ende se separaría del grupo parlamentario, pero después la legisladora la desmintió. Al PRD le quedan solamente dos diputados que están de la greña, ella e Isidoro Bazaldúa Lugo.

*LOS HERMANOS

Extrañada sobre su salida, declaró:

No estuve yo presente porque no comparto la idea de retirarme de las filas del PRD. Somos hermanos, pero no por eso va a determinar o decir sobre mi persona, no tendría que hablar otra persona por mí”.