Atrapado en Barack Obama

El día 21 de noviembre (sábado) recibí como obsequio de un amigo el voluminoso libro “Una Tierra Prometida”, escrito por Barack Obama, el ex presidente del país más poderoso del mundo actual y nuestro vecino. A ese día había concluido una semana muy ajetreada, con reuniones consecutivas en varias partes de la ciudad sobre variados temas; los cuales además del cansancio por su preparación y desahogo, me adicionaron la preocupación de la pandemia: no me contagiaría de Covid-19? Aunque utilicé siempre mi infaltable cubrebocas, retirándolo solo para hacer uso de la voz y cubrirme nuevamente, guardé la sana distancia y apliqué gel sanitizante en mis manos. No obstante el lunes 23 llamé a un amigo médico de confianza y a mi hija también doctora y coincidieron: “es más fácil te contagies en un restaurante concurrido y cerrado donde estés tres o cuatro horas, que los lugares de trabajo donde anduviste y con tus precauciones”.

En cuanto termino mi sesión vespertina de un curso en línea, he estado leyendo a Barack y confieso me atrapó su forma ligera y sencilla de escribir. Desde el Prefacio, al iniciar su inminente retiro de la Casa Blanca después de ocho años de gobernar desde ese recinto, se refiere a su sucesor Donald Trump, sin mencionar su nombre, como a “alguien diametralmente opuesto a todo lo que representábamos”.

El texto consta de siete partes o capítulos, más dos secciones de fotografías muy selectas, sobre diversos episodios de su vida.

Previo a empezar a abordar una especie de autobiografía con pasajes de su niñez, pubertad y adolescencia, describe casi como arquitecto su itinerario de ida y vuelta de su casa a la oficina, resaltando la columnata Oeste, ese corredor que vio y caminó ocho largos años; evocando a Teddy Roosevelt, y a Franklin D. Roosevelt por la rampa para su silla de ruedas; describiendo los jardines, su paso firme y apresurado, a los jardineros trabajando y a las distintas especies de flores que forman parte de la escenografía natural de ese espacio.

Platica cómo, sin proponérselo directamente (o acaso si?), su madre lo encaminó o indujo a su afición a la lectura, pues cuando lo percibía aburrido le recomendaba: “lee un libro Barry”. Así fue surgiendo su afición a la lectura hasta llegar ya al Occidental College de Los Ángeles, hacia 1979, con cierta cultura y para sostener conversación, no exentas de atracción sexual juvenil con otras estudiantes, que califica y asocia con sus atributos físicos y sus estudios profesionales; de esa etapa me gustó (quizá por identidad) que la “pseudo intelectualidad” es inútil para ligar a las chicas, aunque se logran lazos muy amistosos y afectivos, estos son castos, según su conclusión.

Allí nació en esos dos años su despertar político y cautivaron su atención los movimientos sociales; estudió a los sufragistas y a los primeros sindicalistas; a Gandhi, a Lech Walesa y el Congreso Nacional Africano. En esa etapa descubrió su ideal de democracia. Después ya con estos principios fue a la Universidad de Columbia en Nueva York, donde se dedicó a estudiar de forma permanente e incansable ¡renunciando a pasatiempos, festejos o a otras actividades propias de un joven de su edad! Todo esto lo relata a través de la consulta a su diario, lo cual lo delata como el hombre organizado y cuidadoso que anunciaba ser a futuro, aunque recordando su infancia en Hawái e Indonesia, resultado de una profunda timidez que obviamente sería superada con creces.

Nos deleita con los detalles sobre su relación con Michelle, desde que la conoció, su noviazgo y su matrimonio hasta procrear dos hijas. El sufrimiento de no poder estar con su madre durante su muerte con motivo de sus actividades políticas, a diferencia de muchos que hemos tenido la dicha de tenerlas en nuestros brazos y despedirnos conscientes y amorosamente.

La historia extraordinaria de un hombre que a diferencia de otros Presidentes destacadísimos como Ronald Reagan, Bill Clinton o George W. Bush que gobernaron también periodos de ocho años, Barack Obama remontó un gran obstáculo: su raza afroamericana y su piel negra; algo impensable en un país con una gran vocación racista. He allí su grandeza. Una probadita de este libro para los amables lectores.

Nota: Réquiem por un gran amigo de mi infancia, Bobby Lee, Carlos Alvarado González.

DA