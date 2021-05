Para liderar a otros primero lidérate a ti mismo

¡Saludos motivadores! Se dice que a la entrada de la Academia Griega estaba escrita esta frase: “Conócete a ti mismo”. Leamos lo que nos dice el editor y lo que ofrece el propio autor Stedman Graham: “El liderazgo, o la falta de él determina el éxito o el fracaso de una organización. La identidad, la verdadera comprensión de uno mismo es el mayor activo de un líder. Los emprendedores que consiguen un éxito duradero se conocen a si mismos, tienen claro qué es lo que en realidad les importa en la vida y generan valor para si mismos y para los demás. En su libro el autor Stedman Graham nos presenta una guía muy personal y descriptiva que se basa en la filosofía de que un líder no puede liderar a otros hasta que primero sepa cómo liderarse a si mismo. Cuánto más trabaje el líder en si mismo, más tendrá para ofrecerles a los que lo rodean. Para conocer nuestro propósito en la vida, todos comenzamos averiguando lo que nos motiva y descubriendo nuestras habilidades y talentos. A lo largo de esta lectura aprenderás cómo llegar a ser la mejor versión de ti mismo y lograr no solo tu éxito personal si no podrás lograr también que la gente que te rodea logre sus éxitos. En el libro el autor Stedman Grahame explica el por qué es importante la autoconciencia, nos explicará la manera cómo podemos ser asertivos, nos señalará la importancia de la comunicación y nos mostrará cómo diseñar el plan del AUTO-LIDERAZGO. Te mostrará que el AUTO-LIDERAZGO te hace responsable de tu propio desarrollo. Este tipo de líderes nunca dejan de estudiar, ni de crecer ni de desarrollarse. Saben aprovechar las oportunidades que la vida les presenta. Pero ¿Cómo se logra todo eso? Fijemos nuestra atención en las siguientes frases: “Identidad propia”. “Construye tu visión”. “Tu plan de viaje” (Se refiere a toda tu vida). “Liderazgo con identidad”. Fijémonos en estos tres conceptos. Nuestros talentos, nuestras fortalezas, nuestras motivaciones y aumentemos el conocimiento de nuestras debilidades. Definamos qué es lo que debemos entender por educación, no solo son conocimientos. El autor nos asegura que los nueve pasos del proceso hacia el éxito que nos presenta en este libro, sí funcionan. Las necesidades del siglo XXI no serán cubiertas por aquellos que solamente tienen mentalidad de seguidores y son solamente los líderes con mentalidad quienes tendrán la capacidad de satisfacer esas necesidades, aprovechando las oportunidades que se vayan presentando y son los que podrán cambiar al mundo. ¿Pero realmente quién es un líder con identidad? Son los que se conocen así mismos por dentro y por fuera. Están en paz consigo mismos. Nunca ponen excusas para trabajar en busca de la perfección. Saben muy bien lo que les apasionan e invierten sus energías en eso. Saben formar equipos y procuran ser siempre parte de ellos. No se rinden. Se mantienen firmes en sus principios que han sido determinados seriamente. Aprenden a darles solución a los problemas y siempre ven soluciones donde otros ven obstáculos. Son constructores de puentes para la comunicación. Siempre tienen energía y mucho entusiasmo. No le tienen miedo al fracaso y siempre le sacan provecho. Esperan con optimismo la llegada de cada día porque entienden que es una bendición. Como saben quienes son, saben muy bien a dónde van y lo más importante cómo llegar ahí. Tienen además otras cualidades”. Como siempre la mayor parte de la sustancia motivadora del libro se queda en sus siguientes 240 páginas. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “La verdadera esencia del liderazgo, es que tienes muy clara una visión”. Theodore Hesburgh.

Editorial: Taller del Éxito

