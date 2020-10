***Covid, sin tregua

Los números son fríos y la pandemia en Guanajuato no cede. Del 15 al 20 de octubre los casos confirmados sumaron 1,461, que, comparado con los 1,146 en iguales días previos, del 9 al 14, representa un incremento del 27.5%. Por eso el secretario de Salud Daniel Díaz y los alcaldes acordaron el cierre de panteones.

***Quinto en activos

Aunque llegamos a ser segundo lugar nacional en casos activos, tampoco es para cantar victoria que hoy estamos en el quinto, con 1,520 casos, el 5.2% nacional. A la fecha el 41.8% de los casos estudiados resultó confirmado, ya rondamos los 47 mil.

***Camas disponibles

En la atención del sector Salud el mes más crítico fue julio, desde entonces la tendencia es afortunadamente a la baja. Hoy el porcentaje de ocupación de camas para las infecciones respiratorias agudas es del 15.6% y con ventilador del 9.4%.

***La vocería

La confirmación de Sophia Huett como Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública no le implica abandonar su función como la Vocera del tema. De hecho la ley establece que esa es una de las atribuciones de su nuevo encargo, es decir, lo que tenía que haber hecho Marco Aparicio pero no le tuvieron confianza.

*No informan

De las otras tareas de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana no sabemos qué pase pues no se informó si ese puesto, creado ex profeso por el gobernador Diego Sinhue para la llegada de Huett, desaparece o no.

***Amnesia

La bancada panista en el Congreso Local, que comanda Chucho Oviedo, presentó su agenda legislativa para este periodo de sesiones. Como era de esperarse, del exhorto que la CNDH envió al Congreso para legislar y cumplir con la exigencia de la Corte en respeto al matrimonio igualitario, no han dicho ni una sola palabra.

***Fondo de salud

En la discusión de la Ley de Ingresos 2021 de la Federación la oposición daba ayer la batalla para frenar una nueva intentona de la 4T y Morena por disponer de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (antes Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos), que es una reserva para atender enfermedades de alto costo.

*La batalla

La bancada del PAN presentó una propuesta para eliminar el artículo que pretende que, a más tardar el 1 de abril de 2021, la Tesorería de la Federación concentre la cantidad de hasta 33 mil millones de pesos del patrimonio de ese Fideicomiso. Ya antes habían quitado otros $40 mil millones a ese fondo que no saben su aplicación.

*Éctor, la voz

En la conferencia desde San Lázaro la voz cantante del PAN la llevó el secretario de la Comisión de Salud, el leonés Éctor Jaime Ramírez Barba. “Es la intención del Ejecutivo de sacar dinero de cualquier bolsa para dedicarlo a todo, menos a salud”. Aunque esa bolsa vaya al presupuesto de la Secretaría de Salud, no les creen.

*Subejercicios

El panista retomó la denuncia de que el Seguro Popular (ahora INSABI) solamente ejerció en el año 2019 menos de $3 mil millones, dejando a muchos sin atención. Los acusó de hipócritas por ponerse moñito rosa y no atender el cáncer de mama.

*Para otra cosa

“Quieren tomar lo que quede del fondo para hacer infraestructura hospitalaria y pagar las plazas que se comprometió el Presidente cambiando dinero que era para insumos, medicamentos y atención, otra vez en nómina para 18 mil plazas”, dijo.

***Fernando, covid

El diputado federal leonés por el PAN, Fernando Torres Graciano, dio positivo a COVID-19 confirmó él mismo: “Me encuentro con algunos síntomas agudos que estoy seguro pronto superaré. Hago un llamado a mantener las medidas de prevención...La pandemia no ha pasado, no debemos confiarnos”, escribió.

***La instrucción

En el evento de toma de protesta del Consejo Directivo de Irysa Bajío (asociación que agrupa a prestadores de servicios de banquetes) el alcalde Héctor López señaló que la instrucción a su gabinete es mantener las medidas preventivas frente a la pandemia de COVID-19 de manera permanente, que nadie baje la guardia.

Va Huett al Secretariado

La ex comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett López, fue nombrada por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, cargo que dejó desde hace un mes Marco Antonio Sánchez Aparicio, hoy Director de Vinculación de la Secretaría de Seguridad Estatal. Sophia es titular de un órgano administrativo desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobierno. Entre sus atribuciones están el dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad y fungir como representante del Sistema ante el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad.

Foto: Twitter Diego Sinhue.