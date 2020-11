Cumplir años…

Hace algún tiempo platicaba con un querido amigo quien decía: el privilegio más grande que tenemos es la salud por eso es lo único en bien que le puedes desear a otro, dado que depende de la grandeza de Dios o de la suerte, cómo lo quieras vivir. Así que cuando desees desea salud, deséasela en grande pues la paz, el amor, el dinero, la belleza todo eso te lo puedes procurar con más o menos esfuerzo y tu afán te traerá la consecuencia del resultado. Piénsale.

Largamente reflexioné coincidiendo, concluyendo como en una palabra tan corta e insípida con una vocal cerrada y otra tan larga se reduzca el milagro de una existencia plena y feliz, pues hay una inmensa distancia entre medio vivir o sobrevivir a la delicia que tiene el inspirar con la entereza que te dicta un organismo oxigenado, sentir esas palpitaciones constantes sonoras con el justo brío que indican las riendas tensas. Estirar cada parte de tu cuerpo y ajustar las cuerdas como se sintoniza el arpa y darle carrera al día para descansar por la noche sin más apuro que la cotidianidad de tus tareas, sin esa laxitud que marca la enfermedad, contagiada del corruptible silencio sonoro que dejan las huellas al caminar en puntas para que la muerte no escuche y distraída te pierda el rastro. Cuán diferente es la música impregnada de aromas que se fusionan para atraerla pidiéndole sin ansías y con resignación que acabe el sufrimiento que atosiga y atormenta.

Desde entonces, cuando alguien cumple años le deseo salud, me alejo de las frases chulas de los prototipos y desde el corazón rezo, porque vengan muchos más años para ese querido ser con vitalidad, de tal forma que con este regalo divino pueda realizar todo aquello que quiera y se proponga donde los vientos de la suerte dancen en sintonía e iluminen los campos de su vida. Hoy me deseo salud, por los muchos o los pocos años que suman y oriento mis esfuerzos en la consecuencia de cuidar y aprovechar el tiempo reconociendo que no hay ni existirá nadie que pueda decidir los cómo de mis decisiones.

A este año de veintes al que le restan treinta y dos días con menos horas y escasos segundos cada uno de sus visitantes sabremos reconocer lo aprendido, mirar las heridas aun abiertas, otras cosidas con hilos de sabiduría y aquellas oreándose sin encontrar sosiego. Con esos minutos que faltan podremos exprimir aun la gota de ese vivir diferente; la lista de amigos ayer interminable quizá se abotone con mayor holgura. Secar lágrimas por las ausencias robusteciéndose en el recuerdo de los grandes momentos compartidos, de las lecciones, las risas, tratar de no acumular resquiebres, ni tiliches, menos cochambre con escoba grande sacarlos del pecho. Deseándome salud con ustedes mis amables lectores y con los segundos que le restan al año del cuatro veces diez escribiré acciones y levantaré la vista para alzar vuelo, sin cierres ni cortapisas; venceré el miedo imaginario y caminaré con el #deadeveras para perdonarme, silenciaré el reproche, cobraré mis deudas pues los yerros ya están más que pagados para seguir caminando hasta que Dios decida.