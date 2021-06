***Dramático

Mientras Estados Unidos advertía a quienes piensan viajar a Guanajuato que mejor recapaciten, por lo peligroso que puede resultar, los diputados de la mayoría panista se negaron ayer a aprobar un exhorto a la Fiscalía General del Estado para que resuelva el asesinato de Javier Barajas Piña, un colaborador de la Comisión Estatal de Búsqueda.

***Alto impacto

El crimen sacudió a los guanajuatenses, espantó a los colectivos de búsqueda, trajo reclamos de autoridades federales y provocó reacciones internacionales de dolor y condena.

***Grilla

Y frente a todo esto, los diputados de Accion Nacional se niegan a exigir a la Fiscalía que haga su trabajo porque el tema ‘se ha politizado’: ¿pues qué esperaban que pasara?

***Consulta estatal

Ahora que están de moda las consultas, el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no se quiso quedar atrás y promueve una consulta para actualizar el Programa de Gobierno.

*En línea

Se trata de una consulta pública en línea, la cual tiene por objetivo diseñar el enfoque del actual gobierno estatal para los últimos tres años, según señala en la convocatoria esto es debido a las “nuevas realidades que enfrentamos a nivel mundial y en el panorama nacional”

*Cierre

El gobierno de Rodríguez Vallejo pide a los ciudadanos establecer cuáles son los temas que consideran que se deben atender de manera prioritaria y así conformar un nuevo documento.

*Seguridad

Aunque bueno, no hay que ser adivino para saber que lo que uuurge es devolver la paz a los guanajuatenses, no es que los demás temas no importen pero para todo se requiere seguridad. Esperemos pronto conocer los resultados de esta consulta.

***En apuros

El que ya no sabe qué más hacer para asegurar que su cargo siga vigente en la administración 2021- 2024 que presidirá Alejandra Gutiérrez, es el administrador de Servicios Municipales, Luis Antonio Alanis Villarreal.

*Votos menos

Y es que el cargo que ocupa este funcionario, no solo tiene la desventaja de no convencer a la futura alcaldesa, sino que posiblemente tampoco tendrá el apoyo del próximo síndico, José Arturo Sánchez Castellanos.

*En contra

Hace unos meses, para ser exactos el 29 de enero de este año, todavía en su papel de líder empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos lanzó una crítica por el perfil de quien un día antes fue nombrado administrador de servicios municipales.

*Crítica

“La propuesta original fue que el City Manager lo ocupara una persona con perfil técnico que trascendiera a las administraciones y estuviera ajena a los intereses políticos, con este cambio se incumple ese compromiso y queda claro que su actuación ha sido eso, intrascendente”, difundió ese día, así o más clara su opinión sobre la persona que ocupa el cargo.

*Futuro incierto

Ni modo, todo indica que el administrador de servicios navega contra corriente y es muy probable que no le alcance para tomar protesta con el gabinete de la alcaldesa electa el próximo 10 de octubre.

***¿Muy cansados?

Parece que el reposo en las campañas electorales hizo que algunos diputados locales se les olvidara que la tarea legislativa es de tiempo completo.

*Medio tiempo

En la sesión de regreso de los diputados que se dieron de licencia se alargó por varias horas y hubo varios que no la aguantaron, ni siquiera los que se conectaron a distancia.

La sesión comenzó alrededor de las 10:30, pero para la 1 de la tarde ya varios le habían rehuido al compromiso de estar presentes en el Pleno.

*Lista

Algunos de los fugitivos fueron los diputados del Verde: Vanessa Sánchez Cordero e Isael Cabrera. También se excusó Claudia Silva Campos, Noemí Márquez y Victor Zanella, estos últimos además estaban conectados a distancia y ni así pudieron terminar la reunión de cuatro horas.

*Sueldo seguro

Eso sí, los legisladores cobran tiempo completo, ni siquiera hay necesidad de que justifiquen en ese momento su retiro, pero qué bárbaros, como si cobraran dos pesos, tienen uno de los sueldos mejor pagados y con dinero de todos los guanajuatenses.

Se reúne secretario de seguridad con Tránsitos.

El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona se reunió ayer con todos los agentes de Tránsito, la reunión se llevó muy temprano en el Domo de la Feria.

El funcionario pidió a los agentes mayor disciplina y conducirse con rectitud e integridad en el servicio que brindan a la ciudadanía.

Foto: Especial