El Intérprete 35: Desaparecidos, drama sin fin; vacunación y Porfirio Muñoz Ledo

¿Dónde están?

“Muchos de ellos, la gran mayoría, afortunadamente, es porque se fueron con la novia o el novio, otros se fueron a Estados Unidos y ya no avisaron de su regreso (…) con muchos de ellos se perdió comunicación por equis circunstancias que hayan llevado a cabo allá y ya no se reportan con sus familias”.

Si hubiera que escoger entre las frases más desafortunadas de cualquiera de los gobernantes de Guanajuato, esta de Miguel Márquez es sin duda una de las más lamentables. En 2017, cuando era evidente que la violencia atormentaba al estado y la Procuraduría de Justicia maquillaba las cifras de homicidios, Márquez buscaba esconder con una chistorete el dolor de tantas familias guanajuatenses que no hallaban a sus seres queridos y se encontraban -y acaso siguen- sumidas en un infierno difícil de imaginar.

Con el paso del tiempo, ahí están los resultados y la mejor evidencia está en el trabajo que AM ofrece hoy sobre los desaparecidos en Guanajuato. Para que no se olviden, mientras los registros se incrementan y aparecen, un día sí y otro también, nuevas fosas clandestinas con restos humanos.

Reclamo de familiares de desaparecidos en Guanajuato

Un éxito redondo

Acompañé a mi esposa, que trabaja en el área académica de una institución educativa estatal, a recibir la vacuna contra el COVID-19 en el Poliforum de León.

Les platico antes que a mí me tocó el pinchazo (de AstraZeneca) a principios del mes pasado en Loza de los Padres, donde una espera de 10 horas, desde la madrugada hasta el candente mediodía, me dio tiempo de disfrutar del amanecer, conocer a muchos vecinos de la comunidad, platicar a gusto con mis acompañantes y tomar el sol como no lo había hecho en un año, desde el confinamiento. A cambio, comodidades, ninguna.

¡Qué impresión la experiencia en el Poliforum!. Un registro con horario, cero colas, ágil recepción y ya estábamos en el enorme espacio de los salones, para una especie de ‘Sapica de Cansino’.

Nos sentamos de inmediato y esperamos con comodidad menos de 15 minutos para que llegaran a aplicarle el remedio.

La atención de todo mundo, esmerada, en especial del personal de la Secretaría de Salud del Estado.

Sé por los testimonios de nuestros compañeros periodistas que hubo quienes enfrentaron problemas, pero a mi juicio el proceso en general fue un éxito y esperamos que quien deba tenerlo en cuenta, lo considere para las siguientes etapas etapas de vacunación en nuestra ciudades.

La cola en Loza de los Padres, horas antes de que todo empezara. Foto: Antonio Lascurain

La vacunación en Poliforim. Foto: Omar Ramírez

Porfirio, el insistente

Una pena que por la tragedia del Metro se haya suspendido la convocatoria de Porfirio Muñoz Ledo a una reunión para integrar un frente en defensa de la Constitución y los organismos autónomos. Y es que Porfirio es un político único en nuestro País: lleno de claroscuros, brilla por su inteligencia y su valentía al emprender aventuras.

En Guanajuato recordamos bien su insólita candidatura a la gubernatura en 1991, cuando alegó para conseguir estar en la boleta tener ‘derecho de sangre’, en virtud del origen de sus ancestros. Pero sin duda que su paso más osado fue el que había dado tres años atrás, cuando junto con Cuauhtémoc Cárdenas rompió con el PRI, impulsó la Corriente Democrática y puso a temblar al sistema en las elecciones de 1988, aquellas en que Manuel Bartlett tiró el sistema de conteo de votos para digerir los resultados que llegaban, favorables a la oposición.

Electo Senador, el 1 de septiembre Porfirio pasó a la historia al interrumpir al presidente Miguel de la Madrid, que rendía su sexto y último informe de Gobierno: quienes estábamos allí vimos la cara de asombro de los priistas, los reclamos airados de algunos y como dos gobernadores lanzaron golpes a Muñoz Ledo durante su atropellada salida.

Presidía la Cámara de Diputados en aquella histórica jornada don Miguel Montes, con quien tuve la oportunidad de platicar minutos antes de comenzar todo aquello, y varias veces luego sobre lo que vivimos.

Víctima de feroces ataques de partidarios del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena durante las últimas semanas, sobre todo a partir de su intervención de madrugada en (otra vez) el Palacio de San Lázaro, uno de ellos me deleitó. Recordaba justo aquella sesión del informe que me tocó cubrir para AM y lamentaba como “un joven” legislador había tenido la entereza de retar al poder y la pena que le daba ver en lo que había terminado.

Y bueno, lo de joven es simpático, Muñoz Ledo tenía ya 55 años al iniciar aquella legislatura, ahora tiene 87 y seguramente estará en la grilla hasta que muera.

“Hoy como hace 35 años nos reunimos los tres grandes luchadores de la democracia contemporánea”, la Senadora Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas y yo, comentó Porfirio Muñoz Ledo con su proverbial humildad al compartir esta imagen la noche del sábado. Foto: Twitter

¿Qué ver, qué leer?

Al igual que las novelas policiacas, que fueron capaces de construir un formidable universo narrativo, las series del género van por el mismo camino.

Surgen por todas partes, lo mismo que los textos, y apuntan a un filón que nos dará muchas satisfacciones.

Entre las que he podido disfrutar a últimas fechas, menos de las que quisiera, destaca sin duda ‘Sorjonen’, una producción finlandesa que con su ritmo pausado, los silencios reflexivos del protagonista y sus sólidas historias, brindan un buen rato a quienes las ven.

Anímate si te gustan las historias negras, está en Netflix y son 32 capítulos que valen la pena.

Las especulaciones sobre una nueva temporada no se han concretado. Foto: Netflix

MCMH