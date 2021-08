El Intérprete 47: ¿Resignación ante la violencia? Historias de muerte dignas. ¡Aguas con los libros de texto!

La resignación

Un nuevo reconocimiento, ahora en un estudio elaborado por el Grupo Citibanamex, señala a Guanajuato como el estado que mejor ha manejado la pandemia en el País. Mientras esperamos que la nueva ola de contagios nos pegue de lleno, mantenemos la confianza de que todo lo que se ha hecho -desde la renuncia a entregarse en manos del Insabi, mucho antes de la pandemia- limite en la medida de lo posible el alcance de la tragedia.

Por otra parte, desconocemos el impacto que el confinamiento ha provocado en nuestro sistema educativo, de por sí maltratado por tantas circunstancias. En su colaboración de este domingo, una gran reflexión sobre lo que supone el regreso a clases, José Luis Palacios Blanco, que del tema sabe mucho, sostiene que se encuentra ya entre los mejores del País.

La industria automotriz se halla ante varias encrucijadas. La primera de ellas, un episodio de la cual afrontaremos este agosto, es la que se refiere al tema laboral, cuyos vicios se hicieron presentes de manera tan cruda en la General Motors de Silao, la semilla del sector en Guanajuato. La reconversión del sector a la producción de vehículos eléctricos, que ya viene pese a los fans de los combustibles fósiles, traerá nuevos desafíos. Pero quienes saben del tema sostienen que el reto verdadero será atraer nuevas inversiones con la situación que vive el estado.

Y eso nos lleva a la duda que buscaba compartir: ¿por qué si Guanajuato tiene condiciones para estar a la altura de los mejores en tantas actividades, su Gobierno parece resignarse a la terrible situación que le impone la violencia homicida?.

AM y Al Día publicaron hoy su conteo mensual de homicidios dolosos, que nos lleva al mismo lugar de siempre: la tragedia cotidiana, centenares de muertos, familias masacradas, niños muertos a balazos, terror y desconsuelo.

Es sin duda un avance la reducción del 22% en el número de casos, pero conviene recordar que la cifra supone comparar lo que pasa este año con el infierno que fue 2020 y, sobre todo, que los avances no logran concretarse: si junio fue en buena hora el mes con menos casos, en julio tuvimos 51 más y superamos de nuevo el trágico promedio de 10 asesinatos por día en el estado.

Parece ociosa ya a estas alturas la discusión sobre el relevo de los principales responsables de la seguridad en el Estado. A los reclamos y preocupaciones de los guanajuatenses, la mayoría panista que controla políticamente Guanajuato respondió en su momento con la designación del Procurador como Fiscal autónomo y con la ratificación por lo visto perpetua del Secretario de Seguridad. Los embates del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el primero de ellos seguramente no hagan sino fortalecerlo en su cargo.

Pero hay mucho luto entre los guanajuatenses y no habrá olvido pronto. Quede como ejemplo la gestión del alcalde Héctor Löpez Santillana en León: “Debemos trabajar todos los días y noches y nunca flaquear para recuperar la paz y que esta sea duradera”, dijo el 10 de octubre de 2018, cuando comenzó su segundo periodo. Algo similar seguramente habrá ofrecido tres años antes, al convertirse en Alcalde. Y la ciudad está hoy bajo asedio, sumida en una lucha encarnizada que ni siquiera alcanzamos a comprender -”lucha guerrillera” la llamó hace mes y medio David Saucedo, un profundo conocedor de la materia- y de nuevo, con tres asesinatos en promedio al día. De espanto.

El sistema de salud de Guanajuato se enfrenta al reto de la tercera ola de contagios. Foto: Archivo AM

Para bien morir

AM publicó en la semana un interesante trabajo de la periodista Dulce Muñoz Barajas, quien informó que en nueve años de vigencia de la llamada Ley de Voluntad Anticipada apenas 139 guanajuatenses han formalizado el protocolo para su atención como enfermos terminales, a fin de tener lo que se ha dado en llamar una muerte digna.

Para simplemente comparar, desde que comenzó en junio de 2012 la aplicación de la ley, 788 extranjeros que residen entre nosotros se han acogido a las disposiciones que buscan evitar el llamado “encarnizamiento terapéutico”, la lucha por conservar una vida cuando ya no hay posibilidades médicas de conseguirlo, por lo general alentada por familiares que no resignan, como todos podemos comprender, a perder a quien aman: las normas dejan este decisión, con tiempo para que los doctores la practiquen, en manos de los enfermos.

Recuerdo muy bien que desde que se aprobó la ley surgieron las discusiones. Muchas voces, entre ellas las de algunos líderes religiosos -no todos, justo es reconocerlo- criticaron las disposiciones con base en sus creencias personales, muy respetables pero imposibles de imponer a los demás. Algunos otros reprocharon la posibilidad de que se prestara a abusos que, hasta donde entiendo sin ser ni mucho menos especialista, no se han presentado o al menos conocido.

Como era de esperarse, muchos otros criticaron la iniciativa por considerarla demasiado conservadora: una de las objeciones, recuerdo, fue la de que no contemplara la situación de los enfermos crónicos aquejados de males irreversibles, un drama que no pocas veces se prolonga durante años y devasta la vida y la economía de las familias. Voces sensatas puntualizaron que cualquier decisión que fomentara la omisión o la participación activa en el desenlace de una vida estaban descartadas.

Pero ya no ocurre así en todas partes. A Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá, que ya contemplan en sus leyes la eutanasia, se sumó el 25 de junio España, con la aprobación de una ley “que regula el derecho a solicitar y recibir asistencia para morir en determinados casos de enfermedad incurable o que causa un sufrimienro insportable”.

Como registra el periódico El País en su edición de este domingo, menos de un mes después de que se aprobara la ley, una mujer de 86 años fue la primera en acogerse a los términos de la nueva ley, los cuales por cierto había adelantado hace 10 años, cuando las normas estaban muy lejos de ponerse en práctica. La historia, registrada con discreción y elegancia, nos cuenta los detalles generales del proceso, en el cual por cierto no faltó un objetor de conciencia, un doctor que se negó a administrar la muerte a la señora. El relato merece conocerse.

Manifestantes a favor de la ley de eutanasia en españa, durante una concentración celebrada en marzo. Foto: El País

¿Qué ver, qué leer?

Disculparán los lectores la maroma, pero entre las cosas que resulta indispensable leer y con mucha calma están los libros de texto gratuitos que produzca esta administración. En broma decía que uno de los momentos definitorios de este gobierno se produjo durante la toma de posesión del nuevo Presidente, cuando López Obrador celebró la presencia del cantante cubano Silvio Rodríguez en la ceremonia.

Con tristeza veo que no estaba yo tan desencaminado. Me tocaron aquellos tiempos cuando era joven y siento que el Presidente no se ha movido de aquel escenario de trovas, Tercer Mundo y lucha contra el imperialismo yanqui, como lo demuestra su discurso durante la celebración del aniversario del nacimiento de Simón Bolívar, durante la cual arremetió contra Estados Unidos y tachó de heroico al gobierno que mantiene la isla desde hace más de seis décadas: es una pena, caray, hasta el propio Silvio, vocero inquebrantable del régimen castrista, fue en esta ocasión más crítico, al ver cómo apaleaban a sus paisanos.

Todo lo cual nos lleva a Max Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública y presunto responsable de la elaboración de los libros de texto, cuya declaración de que leer por placer es una condenable costumbre capitalista nos dio esta semana la medida de lo que piensan algunos de los funcionarios que gobiernan el País.

“Siempre entendiendo que no se trata de leer por leer, sino asumiendo que el acto de lectura es un compromiso y genera un vínculo con el texto y el autor, y en la medida que se asume este ejercicio como algo que fomenta las relaciones sociales en donde no se trata de un acto individualista de goce, sino un análisis profundo sobre las semejanzas y diferencias con los demás, se estará formando a sujetos críticos que busquen la emancipación de sus pueblos”, soltó Arriaga durante una reunión con normalistas, de acuerdo con el diario El Universal.

Preocupa sin duda una posición tan radical de parte de un funcionario encargado de una misión tan delicada. Pero sorprende además porque de seguro Arriaga, por su labor, ha tenido acceso a evaluaciones sobre comprensión de la lectura, uno de los indicadores más dramáticos del drama educativo de México. A ver en qué terminan los experimentos.