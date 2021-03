El informe del gober

Acudo a la cita anual para comentar- desde una mirada ciudadana-, el informe de nuestro Gobernador y que presentó esta semana. Se va rápido la vida y el Gober ya está a la mitad del camino sexenal; el entorno provocado por la pandemia ha sido complicadísimo para todos y el que el gobierno federal nos retenga los impuestos que generamos, nos mete en un problema financiero que el Gobernador enfrentó con innovación -a diferencia del Presidente AMLO-, contrayendo deuda e inyectando recursos a las empresas, estrategia necesaria en una empresa y en un gobierno, junto con la austeridad presupuestal, para reactivar la economía.

Una cuestión es dar cuenta de mediciones empíricas sobre la percepción que tiene el pueblo sobre el trabajo de su Gobernador y otra, dar la opinión personal. En cuanto a las mediciones objetivas, las encuestas que miden los niveles de aceptación, Diego está en el primer cuartil de los 32 gobernadores del País, aunque hay diferencias entre quienes hacen las mediciones, pero al final, los niveles son buenos. En estas mediciones, son la inseguridad y la recesión económica, las que se registran en encuestas como “focos rojos”, junto al sistema de salud estatal y al educativo que aparecen como sus fortalezas. Si se trata de dar un punto de vista externo, opino que el formato fue -al igual que el del año pasado, diseñado con formato innovador para resaltar el combate a la inseguridad y el uso de la infraestructura de seguridad y procuración de justicia con tecnología y trabajo de inteligencia.

Los demás aspectos relativos a infraestructura, obra pública, medio ambiente, educación, desarrollo social, fueron presentados con cifras y testimonios, para mostrar que la inversión nos lleva a la recuperación. Soy de los que gustaría de saber la estrategia y el ritmo de recuperación, pero medido por el crecimiento del PIB, pero supongo, esos datos aún no están disponibles y me pregunto hasta donde lograremos repuntar para regresar a los ritmos anteriores a la pandemia, pues la industria automotriz y el ritmo de la inversión extranjera ya está en franca recuperación en Guanajuato.

Diego Sinhué ha tomado algunas decisiones estos días, en parte porque esta semana venció el plazo en que los funcionarios del gobierno para iniciar sus registros para puestos de elección popular, por tanto, los acomodos se hacen en el gabinete del Gobernador también para formar nuevos cuadros, pues dicen los que saben, que es cuando se perfila al próximo candidato(a) a la gubernatura. Así, los cambios con Libia en la Secretaría de Gobierno (primera mujer en esta posición) y de Jorge Hernández en la Secretaría de Educación, evidencian un relevo generacional interesante, donde jóvenes entran a las posiciones clave del gobierno estatal.

Los datos que se presentan en el informe son contundentes: se aplican los recursos en la obra pública, en un sistema de salud potente, en instituciones educativas que atienden a quienes tienen hambre de superación y los apoyos económicos y sociales se multiplican en épocas en que el pueblo sufre por la recesión y la pandemia. La estrategia de apoyar a las empresas directamente (inversión) llama a la atención al contrastar con la del gobierno federal de apoyar a las personas y, por tanto, al consumo, así como la de la Secretaría de Desarrollo Sustentable que se enfoca a la atracción de inversiones para reactivar el modelo económico de manufactura automotriz que tanta riqueza ha generado en el pasado.

En el enfoque -hacia atender el principal problema que brinca en todos los diagnósticos y estudios de opinión: la inseguridad, quizá por eso-, el Gober se centró en el uso de la tecnología contra el crimen y el logro de la captura de Don Marro, pero me gustaría ver que en formato y en enfoque, se reflejara que la prioridad son los pobres sufrientes de siempre y los que deben estar en la primera fila de los informes de los gobernantes. Me declaro que siempre he estado convencido de que la inseguridad es el reflejo de las grandes injusticias sociales del sistema económico y que el énfasis de cualquier gobernante debe ser en dichos y hechos atender el problema de raíz, creando las condiciones para generar riqueza y distribuirla mejor, y eso ya lo empiezo a ver en el informe. El formato retrata lo que somos los guanajuatenses: personas de trabajo y emprendedoras que preferimos luchar antes que extender la mano y que consideramos a los núcleos familiares y sociales, como el sustento de la convivencia.