En construcción

Directivos de Benzer de León e Inmobiliaria ZDI tienen el visto bueno para avanzar en su proyecto de usos mixtos.

La inversión de empresarios locales tendrá 3 torres, una para un hotel categoría 5 estrellas de 15 pisos; una más para departamentos con el mismo número de niveles y la tercera para oficinas de 7 niveles, aunado a zona comercial.

En Comisión de Desarrollo Urbano por mayoría aprobaron la asignación de uso de suelo para servicios de intensidad.

La asignación de uso de suelo es para construir en una superficie de 13 mil 932.37 metros cuadrados.

El proyecto está cercano a donde avanza favorablemente el proyecto City Center que entre ambos vendrán a contribuir además de en generación de empleos, en la plusvalía de la ciudad.

El hotel que oficialmente aún no hay una cadena oficial que ocupará el lugar tendrá 200 habitaciones, aunque extraoficialmente podría ser alguna de las marcas de Hilton.

La zona comercial estará integrada por 32 locales comerciales con un par de niveles y un estacionamiento de tres pisos con capacidad para 813 vehículos.

Fuera revisiones

Oiga, atención a la siguiente información, porque seguramente le ha pasado, y si a nosotros también, aunque en ocasiones solamente sea un producto.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que multará a los establecimientos que revisen la mercancía de los clientes cuando estos abandonan el inmueble.

¿Por qué? porque dicha práctica viola la Ley de Protección al Consumidor y podría provocarles multas de hasta 9 millones de pesos.

Pero, como en la mayor parte de los casos habría excepciones que en este tema serían los clubes de membresía.

Este tema es muy común con la justificación de evitar posibles robos, pero el artículo 10 de la ley vigente dice que está prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación”.

Ahora que si la seguridad del establecimiento ya detectó que si se trata de un posible robo, sin restricción alguna pueden llevar a cabo la averiguación, digo nada más para dejarlo bien claro.

Casi listos

A 6 días de realizarse Sapica, los organizadores están casi listos, y con la confianza de que el evento pueda ser el “oxígeno” que requiere el sector para seguir caminando.

Entre los invitados especiales como es tradición el alcalde, Héctor López Santillana y el gobernador, Diego Sinhue Ródriguez Vallejo ya han asegurado su participación.

Mismo caso que Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin quien ha sido un importante enlace en esa constante búsqueda para que los industriales zapateros tengan un espacio en la agenda de Tatiana Clouthier de Economía para hablar entre otras cosas del reanudar las mesas de diálogo en contra de la subvaluación y el contrabando.

A propósito hasta ahora no hay nombre del funcionario del gobierno federal que estará en el evento, por lo que sería una buena candidata la titular justamente de Economía, a quien al término del evento bien podrían invitarle una “guacamaya” su respectiva cebadina, y porque no unos buenos zapatos, aunque no dudamos que otros más desearían que fuera el actual titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla el que se presente en la inauguración de la edición 84.