***Escalada trágica

El asesinato de Israel Vázquez Rangel, del medio digital El Salmantino, indigna y enoja al gremio periodístico, a toda la sociedad. Es un paso más en la escalada de la violencia homicida. Se trata del primer ataque a un reportero por cumplir su labor.

***Hechos y discursos

Masacres en domicilios, en negocios, en anexos. Fosas clandestinas en un punto y en otro. Asesinatos un día sí y otro también. Nada en los hechos corresponde al mensaje optimista de la seguridad del Presidente de la República y del Gobernador.

***Más firmes que nunca

Momentos después del cobarde ataque al reportero, el gobernador Diego Sinhue declaraba a AM que el Fiscal autónomo y su Secretario de Seguridad Pública están firmes hasta el último día de su sexenio. El tiradero de cadáveres no es su asunto.

***AMLO y EUA

La bancada del PAN en el Senado reprocha la postura del Presidente de la República frente a la elección en los Estados Unidos y el triunfo de Joe Biden. Las senadoras Gina Cruz y la leonesa Alejandra “La Wera” Reynoso, fijaron la postura.

*Ridícula

Alejandra comentó que “es ridícula la postura que ha tomado el Gobierno federal ante este proceso y ante el resultado electoral...Me parece una falta de institucionalidad, yo no recuerdo al presidente López Obrador en el 2018 diciéndoles a los jefes de Estado no me feliciten porque todavía no me entregan la constancia”.

*Entre pares

“La Wera” apuntó que el reconocimiento es además importante porque también se renovó la Cámara de Representantes y hay nuevos integrantes en la de Senadores, así que la relación interparlamentaria que deben tener tiene que ser más proactiva. Entre pares hay una agenda comercial, de seguridad, migratoria, energías limpias.

*Fox a AMLO

El ex presidente Vicente Fox celebró la salida de Trump con este tuit: “López pon tus barbas a remojar…”. En otro comentó: “No más populismo, no más demagogia, no más mentiras cuatro años bastan de destrucción de instituciones y valores”.

***Síndico, mujeres

Uno de los que llegó a soñar con la candidatura del PAN a la Alcaldía en León, fue el joven síndico Christian Cruz Villegas, quien terminó por celebrar que su partido se haya decidido por la apuesta de una mujer pues las dos que han levantado la mano: Libia García y Alejandra Gutiérrez, tienen la capacidad y las agallas para gobernar.

*Por una curul

Christian apunta en 2021 a una candidatura a la diputación local. “Yo sí tengo ganas de poder contender por un cargo público local”, aceptó en entrevista para AM. Eso sí, asegura que esa aspiración no lo va a distraer para cumplir su tarea municipal.

*Lety, no descarta

Otro perfil sobre la mesa para la Alcaldía es el de la síndico Leticia Villegas Nava. “Yo estoy muy contenta de que el partido haya dado la apertura a las mujeres en las Alcaldías importantes del estado, ya estaremos muy al pendiente de cómo vienen las convocatorias y sí lo voy a valorar”, dijo en la conferencia del PAN municipal.

*poyo a candidata

Lety ha sido legisladora federal, local, síndico, regidora. En radiopasillo azul se le ubica más como uno de los apoyos de la diputada Alejandra Gutiérrez. Ella está lista, dice, para respaldar a quien sea la candidata, que necesitará un partido fuerte.

***Informe anticorrupción

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción presenta hoy su Informe Anual 2020, de manera virtual a las 10 a.m por su canal de YouTube. El evento enmarca el fin de la presidencia de Fernando Revilla, su lugar al frente del Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana lo tomará Hilda Venegas.

***Sin acercamiento

El director de la clínica hospital del ISSSTE Irapuato, Shauri Fuentes Duarte, no se ha acercado a Celia Juárez Paniagua, administradora supervisora del hospital, quien presuntamente fue agredida dentro de las instalaciones y víctima de acoso.

*Falsas

En anterior entrevista para AM, el Director del ISSSTE había comentado que la agresión era falsa y quien había iniciado la agresión había sido la trabajadora.

Nace Colegio de Abogados Laboralistas

Para contribuir a la paz laboral tomó protesta el primer Consejo Directivo del Colegio de Abogados Laboralistas de León, que preside Juan Carlos Luna Pérez. “Tener paz laboral, ha sido uno de los factores primordiales para que Guanajuato sea hoy la sexta economía de México, y un ejemplo de productividad en el País”, expuso en su mensaje el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez. Guanajuato iniciará el 1 de octubre del 2021 el funcionamiento de los centros de conciliación laboral en León, Irapuato, Celaya y Guanajuato. Es parte del nuevo sistema de justicia laboral cuyos tribunales dependerán ahora del Poder Judicial.

Foto: Cortesía Gobierno del Estado.