***Fanfarrias

Lo que todos los paisanos guanajuatenses esperaban: sale al ruedo el panista más amado los últimos dos años, Ricardo Anaya.



***Jubilosos

Los leoneses brincan de gusto. La fiesta va por cuenta de la senadora “Guera” Reynoso quien por lo pronto saca la foto de sus años juveniles junto a Ricardo Anaya.

***Remembranza

Aunque los morenistas hagan berrinche, los números hablan solos. En las elecciones presidenciales, el queretano arrasó en León. Va ejemplo; en una casilla Anaya obtuvo 477 votos contra 33 de Meade y (bolas) 18 de López Obrador.



***Esperanza

“El Cerillo" como muchos le dicen a Ricardo, encenderá el escenario político, convirtiéndolo en "bipolar", es decir, de dos polos.



***Tiempos pasados

Porque Felipe Calderón, Vicente Fox y otros destacados panistas ya vieron sus mejores días.



***Bienvenido

Ricardo Anaya es un político articulado, sensible y con la experiencia de la derrota.

***Retorno

El panista tiene muchas posibilidades no solo en el PAN. Si es un hombre sabio, puede aprovechar los tiempos uniendo a todos.



***Consejero

Pero que no se le ocurra un nombre tan maléfico como el que le pusieron en Zacatecas a los partidos Todos Unidos contra MORENA, O TUMOR.



***Sugerencia

La “Guera” Reynoso podría aventarse un nombre más fifi, como "Futuro Común". O algo que suene suave a los oidos de los extraviados opositores de AMLO



***Just of time

El "timing" es perfecto. Anaya tuvo dos años para meditar y ahora puede tener ayuda de muchos, sobre todo en el Bajío.

***Abusado

También es probable que haya blindado sus cuentas, esas que tanto problema le dieron en campaña.

***En puerta

En fin, ojalá participe con todo para fortalecer la democracia, para que el país no sea el de una sola voz.

***Malú vs. Porfirio

Ante los rudos señalamientos de Porfirio Muñoz Ledo contra Marcelo Ebrard, la senadora leonesa por Morena, Malú Mícher, salió en defensa de su candidato a la presidencia del partido, Mario Delgado, pero, sobre todo, de su amigo el Canciller.

*Guerra por Morena

En sus redes sociales la ex Directora del Instituto de las Mujeres en el Distrito Federal en el Gobierno de Marcelo demandó a Porfirio no polarizar y no mentir. “Que la contienda interna se realice de forma respetuosa y pacífica”, pidió Mícher.

*Lo conozco...

Además subió imágenes de Muñoz Ledo con Vicente Fox y recordó que él le levantó la mano en la concertacesión del 91 donde se pactó con Salinas la llegada del PAN. Y también le criticó que formó parte de la nómina en el gobierno de Miguel Mancera.

***Anaya, el regreso

Del regreso de Anaya el góber Diego Sinhue tuiteó: “La suma de ideas siempre será buena para el país. Bienvenido de nueva cuenta a sumar esfuerzos por México”.

*La bienvenida

Una de las guanajuatenses más cercanas en su momento a Anaya fue la hoy senadora Alejandra “La Wera” Reynoso, quien retuiteó el video de anuncio. También el pastor de la bancada azul, Juan Carlos Romero Hicks, le dio la bienvenida: “En este país de muchas sombras y pocas luces, la unión hace la fuerza…”, apuntó.

*Aquí ganó

Hay que recordar que en la elección presidencial del 2018 el único estado que ganó el panista fue Guanajuato. En León fue su cierre nacional de campaña. Desde entonces los panistas no volvieron a saber de él, se lo tragó la tierra. Hoy regresa.

***MC y su consejo

Como adelantamos Movimiento Ciudadano en Guanajuato, comandado por Rodrigo González, ya instaló su Consejo Ciudadano Consultivo con varias caras conocidas, como la de su presidente, el joven abogado expriísta Luis Andrés Álvarez Aranda.

*No, pero...

Dice que no piensa en las elecciones 2021 pero al final de responder a la pregunta de sus aspiraciones sonrió y expresó: “Ya veremos el día de mañana, de entrada no”. Ya en 2018 Luis aspiró a la candidatura del PRI a la Presidencia Municipal.

*Puerta abierta

Este órgano plural pretende ser el ‘cerebro’ de la plataforma política de MC. Tampoco está cerrada la puerta para que alguno de sus integrantes aspire a un cargo público. “Sería extraordinario tener diputados, alcaldes, del nivel que tenemos en la mesa. No les puedo limitar sus aspiraciones, ellos decidirán”, anotó Rodrigo.

*El amigo

Erika Arroyo, exdiputada priísta (hija de Pancho, ex embajador de Uruguay) defendió que respondió al llamado de su amigo Luis Andrés porque coinciden en que “los partidos se han quedado cortos y las causas van más allá de los partidos”.

*Doble cachucha

La Consejera Política Estatal del PRI es consejera ciudadana de un espacio de otro partido, como es Movimiento Ciudadano. Lo mismo Adrián Hernández, exalcalde de Dolores Hidalgo, que sigue como consejero municipal tricolor. ¡Qué chistosa política!

***PRI, delegado

El PRI presenta hoy nuevo delegado general para Guanajuato, se trata del queretano Mauricio Ortiz Proal (hijo del exjefe nacional Fernando Ortiz Arana). Como la potosina Ruth Tiscareño tiene el cargo de Presidenta, hacía falta, así lo estila este partido, otro enviado del CEN como tantos que pasaron sin pena ni gloria.

***A esperar

Para Pedro Cortez Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, el trabajo que se está haciendo en Irapuato en cuanto a adicciones sólo tendrá resultados a largo plazo. Puso de ejemplo a Islandia, quien tuvo resultado en 15 años para acabar con esta problemática.

*¿Ya empezaron?

La pregunta es si ya comenzaron a aplicar ese modelo de prevención que supuestamente iban a implementar en Guanajuato. En cuanto a la rehabilitación los adictos que buscan ayuda siguen haciéndolo con los mismos centros, muchos de ellos no supervisados por las autoridades, en los que corren muchos riesgos.

Llega Pípila a la Lotería

La imagen de la mega escultura del Pípila de la ciudad de Guanajuato quedó plasmada en un “cachito” conmemorativo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. El alcalde Alejandro Navarro y el director general de la Lotería, el salmantino Ernesto Prieto Ortega, develaron el billete en la base de la escultura. El sorteo se realizará este viernes con 51 millones de pesos en premios y un premio mayor de 17 millones en dos series. Cada cachito tiene un costo de 40 pesos. La escultura es obra de Juan Fernando Olaguíbel. Se concluyó en febrero de 1940.

Foto: Cortesía Alcaldía de Guanajuato.