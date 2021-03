Hace un año se dio la gran marcha de las mujeres que impactó por la cantidad de personas que asistieron. Jóvenes y mayores de distintos estratos sociales se unieron por el objetivo común de repudiar la violencia y exigir la igualdad de género. Aunque ha habido avances, las mujeres no alcanzan las mismas opciones laborales que los hombres, ni de salarios, ni de puestos políticos, ni de autonomía y siguen padeciendo violencia con consecuencias graves que en algunos casos terminan en feminicidio.

Existe una indignación generalizada por la impunidad, la discriminación y la desigualdad, de la cuales las mujeres son ya más conscientes y no están dispuestas a tolerarlas. Esta es la causa que logra unir a los diferentes feminismos. Esta palabra tiene un mote negativo en algunos sectores de la población ya que es asociada con actos vandálicos, agresiones y destrucción a la propiedad ajena que algunos colectivos han ocasionado. Así también se relaciona con la libertad sexual y la lucha por la despenalización del aborto. El término también es vinculado con la izquierda y con la burguesía.

La explicación de Gabriela Cano del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México es clara: “Conjunto de ideas, lenguaje de derechos y un movimiento social. El feminismo es una palabra con múltiples significados, no se puede establecer un significado único sino que hay que ver en cada contexto particular qué significa”. La situación de las mujeres indígenas, obreras, campesinas, empleadas, estudiantes, burócratas y burguesas, es distinta y cada estrato tiene necesidades particulares. No es la causa de la mujer sino las causas de las mujeres.

Existen varios feminismos. Citaremos algunos: el feminismo radical que acuña el término patriarcado para referirse a la supremacía del género masculino que subordina a las mujeres en múltiples ámbitos; el feminismo de la igualdad aboga por la existencia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, basándose en una nueva estructura que transforme las construcciones culturales en la que ambos sean considerados iguales; el feminismo marxista que sugiere que la opresión hacia las mujeres proviene del sistema capitalista; contrariamente el feminismo liberal refiere que el sistema económico capitalista permite que las mujeres puedan independizarse y liberarse de la opresión del patriarcado. El feminismo de la diferencia no aspira a igualarse con el poder masculino, sino más bien a utilizar las características únicas del género femenino para crear una nueva estructura social. El feminismo provida que promueve la igualdad pero también debe incluir a los no nacidos y no apoya el aborto. El ecofeminismo sostiene que el patriarcado equipara a la mujer con la naturaleza, y ejerce una fuerza de superioridad, explotación y opresión ante ambas.

La amplia variedad de tipos de feminismo, posiciones y puntos de vista derivan de una misma base: el movimiento de lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Los distintos feminismos surgen como respuestas a cada necesidad generando diversas opiniones pero también controversias.

