Hablemos de inseguridad

En mi opinión, la inseguridad tiene su origen en la injusticia social, una mala educación y la falta de oportunidades.

R- Guarraguauuu, mi Santias ¡Bien que le entres al tema!, ya que en mi perruna opinión nadie gana con lo que está sucediendo en México.

S- Las funerarias si ganan, mi Rufo ¡Pero tienes razón!, estamos en un juego de perder, perder, en donde todos pierden, aún los delincuentes, que por un rato parecen llevar una vida de aventuras, hasta que despiertan y se dan cuenta de que el poco tiempo que tenemos de vida lo están desperdiciando, es más, quizás algunos al despertar, se den cuenta que el beneficio económico generado por el delito, no justifica el daño hecho a personas que muchas veces nada tenían que ver o en nada les habían hecho daño.

R- Grrr, ¿y a que crees que se deba que un joven se vuelva delincuente, mi Santias?

S- Desde mi punto de vista, mi Rufo, por una mala o deficiente educación en el hogar, después, es mi opinión, por un deficiente sistema educativo, paro hay más: creo que delinquir es atractivo por la sensación de poder que da el dominar a otro y el beneficio económico sin esfuerzo, además, en la gente enferma de la mente y del corazón, la violencia les gratifica de diferentes maneras, por ejemplo, en el sentido de pertenencia a la pandilla o en el reconocimiento que reciben de sus correligionarios.

R- Auuu, ¿y que es lo que no le funciona al delincuente?, ¿o todo es ganancia?

S- La desventaja que conlleva el delito para el delincuente, vuelvo a opinar, es que esto da satisfacción temporal, no felicidad, y que la existencia en el temor y riesgo constante no da calidad de vida;… el problema es que no lo saben o no tienen alternativas ¡Por eso delinquen!… Y no lo saben porque no les enseñan en sus casas (no hay capacidad en muchos padres de familia para educar) y no tienen alternativas porque el modelo institucional es economicista (casi un modelo de esclavitud moderno), no humanista; capacitamos trabajadores y les pagamos mal, cuando deberíamos formar emprendedores y ciudadanos... En otras palabras: ¡No formamos personas!…

R- Guauuu, entonces tú consideras que el problema es educativo.

S- En gran parte sí, no en todo, de hecho la forma de abordar el problema debería ser multifactorial, por ejemplo diseñando ciudades seguras, pongo como ejemplo los fraccionamientos cerrados, de alguna manera el diseño ayuda a protegerse, lo grave es que a ello solo tiene acceso la gente con dinero; en otras palabras, ni los congresistas se han preocupado de legislar sobre el diseño de las ciudades, ni los gobernantes tienen en agenda la problemática de la gente pobre, a menos que sean tiempos electorales… Una estrategia que en lo personal me gusta, es la de vecinos vigilantes, al margen de los resultados en seguridad, nos humaniza y nos hace conscientes de que, quienes viven a nuestro rededor son personas iguales a nosotros y ese sentimiento de comunidad gratifica y de calidad de vida.

Deben ser los años, mi Rufo, pero, si la memoria no me falla, antes se vivía mejor, aún sin celulares, autos o televisiones, la gente convivía, los vecinos nos conocíamos y nos ayudábamos y esa convivencia o vivir en sociedad no daba calidad de vida porque nuestra naturaleza es la de ser seres sociales; todo eso se ha perdido con la modernidad; a veces creo que la solución, es la de regresar el camino a donde nos perdimos y desde ahí retomar el rumbo correcto en la forma de relacionarnos, en el modelo económico, en el cuidado del medio ambiente y en tantas y tantas cosas en donde por nuestros errores no estamos yendo al abismo y a la autodestrucción; pero esto no es posible, por ello debemos buscar soluciones y respuestas en el futuro, pero de manera inteligente, sin hígados y sin violencia… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión

Escritor y soñador