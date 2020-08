***Julio rojo

A reserva del dato definitivo que publique el día 20 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los datos previos de la Secretaría de Seguridad federal reportan 398 víctimas de homicidio doloso en julio en Guanajuato.

*Lejos de todos

Ya ni sorprende que les diga que otro mes más somos primer lugar en víctimas absolutas, muy lejos sigue Estado de México con 242 y Jalisco es tercero con 186.

*Paz, el objetivo

Con ese dato julio sería el segundo mes más violento del año y de la historia reciente para Guanajuato, después de enero que registró la tragedia de 462. Si la captura de “El Marro” no se traduce en pronta paz, no habrá servido para nada.

*Inteligencia militar

Con santo y seña el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, informó en la mañanera los detalles del operativo que llevaron a la captura del líder del Cártel de Santa Rosa, José Antonio Yépez. Fue puntual en que la inteligencia militar es la que llevó a su localización y se pidió el apoyo de la Fiscalía Estatal para los cateos.

*SEDENA y FGE

Aunque la deferencia del primer anuncio la tuvo el gobernador Diego Sinhue, desde el primer reporte el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, puntualizó que “en una acción encabezada por el Ejército y apoyada por la Fiscalía de Guanajuato”.

*Rolando, prudente

Quizá por eso el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Local, el panista leonés Rolando Alcántar, fue más prudente en conferencia convocada por el PAN leonés, reconoció la importancia de la captura en un operativo conjunto y recordó que, si bien es un gran paso, la meta no se cumple hasta lograr la paz.

*Los fanáticos

Y dijo algo más que no gustará a todos los azules: “El tema de los simpatizantes de cada autoridad queriendo agenciarse el logro termina siendo algo demasiado bajo, lo importante es que haya el trabajo coordinado, que se den los resultados...”

*La experiencia

Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, opina que ya debería de haber quedado claro con tantos casos en la historia nacional que la captura de un líder criminal no es por si sola solución a un clima de violencia como el de Guanajuato.

*Las redes

Explicó que no se puede entender la consolidación de un grupo criminal sino es con la protección político-policial de las autoridades de todos los niveles. Por eso es importante que “El Marro” enfrente un proceso judicial ejemplar (en el fuero común por secuestro y en lo federal, delincuencia organizada y huachicol) y transparente.

*Vuelve

De un momento a otro, el exalcalde de Irapuato Sixto Zetina Soto reapareció en las redes sociales, mostrándose cercano a los ciudadanos y, aun en pandemia, visitando a gente de a pie y recordando los “logro de su administración”.

*Malos recuerdos

Sin duda, Zetina Soto ha sido de los alcaldes más señalados y polémicos, y con estas demostraciones de amor a su pueblo deja entrever que algo andaría buscando en el ámbito político. Ha estado cerca de Margarita Zavala y México Libre.

*A su suerte

En León el regidor del tricolor, Alfonso Orozco, insistió en atender ‘el limbo’ jurídico en el que están un gran número de colonias al no estar “municipalizadas”. Hay zonas de toda condición social pero quienes más le sufren son los más pobres.

*Municipalizar

En la última sesión de Ayuntamiento hizo el llamado: “Hay algunas que llevan más de 10 ó 15 años que su estatus jurídico no impide que, a través de un acuerdo de Ayuntamiento, vayamos en paquete municipalizando algunas de las colonias”. No se trata de regularización, aclaró, sino de desarrollos autorizados, pero no recibidos.

*No se tarden

El alcalde Héctor López dijo coincidir en la propuesta y ofreció sumarlo al análisis. De inicio Desarrollo Urbano debe informar cuántas y cuáles colonias están así. Si los fraccionadores ‘olvidaron’ sus obligaciones, exigirlas, o cobrar las garantías. Y si ha pasado tanto tiempo que ya ni pueden hacerlos cumplir, también dar soluciones.

Respalda Alito a PRI Guanajuato En la sede del Comité Nacional del PRI la dirigencia encabeza por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano sostuvieron una reunión de trabajo con la dirigencia interina del PRI en Guanajuato que comanda Ruth Tiscareño y Alejandro Arias. “Seguimos avanzando en el trabajo territorial para fortalecer a la gran estructura priista en todos los estados. ¡Vamos con todo!”, dijo el campechano en redes. El PRI tiene en puerta la renovación del Consejo Político y del Comité Estatal.

Foto: CEN PRI.