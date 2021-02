***La caída económica

De las seis economías estatales que concentran casi la mitad de la actividad económica del País, la de Guanajuato es la que registra un menor desplome, un -5.0%, en la tasa al tercer trimestre que reporta México Evalúa con datos del INEGI.

***El desplome

Las otras cinco entidades se comportaron de la siguiente manera: CDMX (-11.7%), Veracruz (-9.9%), Nuevo León (-8.1%), Estado de México (-7.0%) y Jalisco (-6.9%). En el comparativo de las 32 entidades Guanajuato registra la octava menor caída.

***Fuerza manufacturera

Guanajuato ocupa el cuarto lugar nacional en el valor de la producción manufacturera, $745 mil 880 millones en el 2020, destacando con cifras positivas industrias como la alimentaria (+7%) y fabricación de equipo de transporte (+5.7%).

***Curtidores, otra vez

Con bombo y platillo nos anunciaron ayer Sapal, Municipio y Estado que, ahora sí, van a meter en cintura a los curtidores y demás negocios que no cumplen con sus descargas a la red sanitaria. No pagan lo que corresponde pero, lo más grave, no sabemos lo que arrojan complicando el tratamiento de las aguas de la industria.

*Hasta no ver

No es el primer anuncio en esta materia, así que hasta no comenzar a constatar resultados pronto y concretos, les empezaremos a creer. Un avance es que ya se comprometieron recursos económicos para conectar Parque Piel a la red de Sapal, otro pendiente histórico de los curtidores y de las autoridades de todos niveles.

*Su reconocimiento

Lo curioso es que el acuerdo apenas se firma pero el gobernador Diego Sinhue y el alcalde Héctor López ya le entregaron un reconocimiento a la Cámara de la Curtiduría encabezada por Ricardo Muñoz, por los esfuerzos del gremio que se suma al Programa de Regulación Ecológica para la medición de sus descargas.

***La auditoría

En conferencia de prensa virtual la bancada del PAN en el Senado en voz de tres de sus representantes: Xóchitl Gálvez, Kenia López y la leonesa Alejandra Reynoso, le pidieron al Presidente y a sus legisladores reconocer las irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación en el 2019 y no responder con ataques.

*La corrupción

En su intervención “La Wera” Reynoso anotó que desaparecieron los fideicomisos, entre ellos para el deporte de alto rendimiento y los fondos mixtos del Conacyt, con el pretexto de supuesta corrupción, pero la ASF detectó en la Conade irregularidades por $186 millones y en el Consejo de Ciencia por $367 millones.

*Ciencia en riesgo

Y remató: “También el oxígeno se ocupa para los investigadores del Conacyt porque ya les avisaron desde ahora que a partir del próximo año dejarán de recibir sus estímulos, es decir, no solamente hay corrupción, sino que además a quienes quieren investigar, crecer y ayudar a la ciencia les truncan la posibilidad”.

***Inversión extranjera

El economista leonés, director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE y presidente del Iplaneg, Eduardo Sojo, reflexiona en Twitter sobre la caída del 11.7% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en nuestro país durante el 2020. De entrada es un buen dato si se compara con la caída estimada de 42% a nivel global.

*No hay nueva

Sin embargo las nuevas inversiones disminuyeron en un 50% en el 2020, ese rubro concreto representaba en el 2019 el 38.6% del total de la inversión y hoy es el 22%. Lo que sostiene la IED es la reinversión de utilidades que fue de 55.4% en el 2020.

*La hipótesis

El ex Secretario de Economía y ex Presidente del INEGI interpreta los datos: “La IED está aquí para el largo plazo y no se asusta ante la coyuntura que se está viviendo en México, pero no está en su ánimo traer nuevas inversiones al País”.

*No caen del cielo

Sugiere que Economía y Relaciones Exteriores escuchen a la CEEG (Consejo Ejecutivo de Empresas Globales) e impulsen una estrategia de atracción de inversiones junto con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE). “Tenemos competencia y la IED no llega sola”, apunta.

***Consolidar compras

Para este 2021 el Programa Anual de Adquisiciones para toda la Administración Municipal de León programa para este año tres períodos para hacer las compras. En el primero, de marzo a mayo, adquirirán el 92% de los insumos que requieren para operar; en junio-julio otro 6%; y cerrarán en agosto-septiembre con el 2%.

***Las víctimas

El Gobierno de Irapuato presume que tendrá un tercer Centro de Atención a Víctimas, asegurando que sí se preocupa por atender los conflictos familiares y vecinales, así como delitos del fuero común. De eso platicaron ayer el alcalde Ricardo Ortiz y el comisionado de Atención a Víctimas en el Estado, Jaime Rochín.

Aterrizan recursos para obra social

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado y los 46 municipios firmaron ayer un convenio marco para ejercer recursos en infraestructura social. El monto convenido es de $707.9 millones peso a peso Estado y municipios. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez anunció que para el 2021 la inversión total proyectada en el rubro de desarrollo social será de más de $2,500 millones. Gerardo Morales, titular de Sedeshu, anotó que los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 reflejan una mejora en la cobertura de los servicios básicos, y el gran reto es intensificar los esfuerzos en las comunidades de menos de 2,500 habitantes.

Foto: Cortesía Gobierno del Estado.