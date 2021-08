Los muy ruidosos zorros

¡Saludos felices! Sigo insistiendo en que necesitamos aprender a ser lectores. Mientras más avanza la tecnología, esta vida moderna nos está solicitando que nuestra inteligencia tenga la capacidad desarrollada para poder convivir en este mundo complicado. La lectura es una herramienta que sirve para desarrollar nuestra inteligencia y para aumentar el número de palabras que esta modernidad exige. He sabido que si la inteligencia es pobre nuestro desempeño será bajo y cuando tengamos la necesidad de conseguir un mejor empleo, será más difícil. Leamos el libro que nos presenta Amy: “En una casa muy ruidosa, de una ciudad muy ruidosa, vivían tres ruidosos zorros. “¿No sería agradable tener un poco de silencio a veces?!, preguntó uno de los zorros. “Quizá deberíamos de mudarnos al campo”, sugirió otro zorro. “¡Qué buena idea!”. Contestó el tercer zorro. ¡BBRRRUUUUUMMMM! Empacaron todas sus cosas ruidosas y tomaron el camión ruidoso en busca de un lugar silencioso en el campo. En un silencioso bosque, caminaron silenciosamente y se encontraron con un búho. “Uh-uh, ¿quiénes son ustedes?, preguntó el búho. “Venimos de una ruidosa ciudad, en busca de un lugar silencioso para vivir”, contestó uno de los zorros. “¿Dónde vives tú, búho?” “Vivo aquí, en la cima de este alto y silencioso árbol”. “Sí, es muy silencioso, pero es muy alto para nosotros”, dijo otro de los zorros. “¡Tenemos miedo!”. Luego, caminando por un silencioso prado, los ruidosos zorros conocieron a un topo que salió de la tierra. “Hola topo. Venimos de una ruidosa ciudad en búsqueda de un lugar silencioso para vivir. “¿Podrías ayudarnos?”, le preguntó uno de los zorros. “Sí, vivo en un lugar muy silencioso -dijo el topo- ¡Síganme y les enseñaré!”. “Vivo aquí, en este silencioso agujero bajo la tierra”, dijo el topo. “Sí, es muy silencioso, pero es muy oscuro para nosotros”, dijo otro de los zorros. “No podemos ver!”. En el silencioso camino cerca del silencioso campo, los ruidosos zorros vieron a una rana. “Croac, croac. ¿En qué les puedo ayudar, ruidosos zorros?”, preguntó la rana. “Estamos buscando un lugar silencioso para vivir- dijo uno de los zorros-. ¿Dónde vives, rana?”. “Vengan conmigo, les mostraré”, contestó la rana. “Vivo aquí, en este silencioso estanque”, dijo la rana. “Sí, es muy silencioso, pero es mucha agua para nosotros ¡y no sabemos nadar!”, dijo otro de los zorros. Los ruidosos zorros siguieron caminando por un largo tiempo, hasta llegar al lugar más silencioso del campo. Lejos, muy lejos de la ruidosa ciudad. Mientras se aventuraban por el silencioso camino, conocieron a un zorrillo. “Hola zorrillo. Estamos buscando un lugar silencioso para vivir -dijeron los zorros-. ¿Nos puedes ayudar? ¡Hemos buscado en todos lados!”. “Claro, con gusto. ¡Síganme!”, dijo el zorrillo. “Aquí es donde yo vivo”, dijo el zorrillo. “Es el lugar más silencioso del campo”. “Sí, es verdad. Es muy silencioso y acogedor”. “Este podría ser el lugar perfecto”, dijeron los zorros. Pero... ¡es MUY silencioso! Los ruidosos zorros estaban cansados ya de tanto ¡silencio! Comenzaron a hacer un poco de ruido. Mientras hacían ruido con sus instrumentos, se acercó a ellos un pequeño ratón. “¿Qué es todo este ruido que están haciendo?”, preguntó el ratón. “Necesitamos un lugar para vivir, pero no debe estar muy alto, ni muy oscuro, ni con mucha agua y definitivamente no tan silencioso”, le contestaron los ruidosos zorros. “Conozco el lugar perfecto para ustedes”, dijo el ratón. “Bien pensado pequeño ratón. ¡Este es el lugar perfecto!” FIN. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “Cultivemos el gusto por la música fina que no es ruidosa”.

Editorial: Dreams Art

Autor: Amy Husband

Precio: $89

Capturista: Mónica Caballero

