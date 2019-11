Los si no de un replaqueo estatal

Hace unos días, los diferentes presidentes de los consejos coordinadores empresariales en el estado de Guanajuato se abocaron a solicitar un replaqueo con código de barras para frenar el mercado negro existente. Augurando así un alto a la excesiva delincuencia que se vive; en su propuesta además, solicitaron tolerancia cero a los vehículos con vidrios polarizados; así como detener y remitir a pensiones las unidades que no tengan placas o que utilicen tablillas ocultas o sobre puestas; el Gobernador dice que NO va a costar, lo cual de antemano presupone una verdad a medias, pues el dinero que se empleará para tal fin se obtiene de los impuestos que recaudan; destinando una fuerte cantidad a este proyecto; definitivamente todo lo que ayude a contener la delincuencia es bienvenido, más varias preguntas e inquietudes se escuchan y son los diputados los primeros en cuestionar.

¿Qué pasa si no se logra replaquear a todos? ¿Qué ocurrirá con quienes no se sometan a tal afán? ¿detendrán el vehículo? ¿dónde los guardaran? ¿Qué sucederá con todos los vehículos que circulan sin placas? ¿cómo lo controlaran? ¿qué pasa con los vehículos que son de otros estados? ¿de qué servirá con los vehículos que obtienen placas de sindicatos o los dichosos vehículos “legalizados”? ¿con qué equipo y cuántos elementos se estará monitoreando y revisando que la disposición se cumpla? ¿Quién revisará los datos? ¿qué costo tendrá el equipamiento para la verificación de los códigos y su lectura? ¿cuánto le cuesta a nuestro estado esta disposición? ¿por qué no se han activado los arcos de seguridad? ¿ya no sirve o no están actualizados los refrendos y las tenencias vehiculares? En el tema de las motocicletas, que son en su mayoría vehículos que sirven para cometer una serie de ilícitos desde robos rápidos hasta balaceras; de qué manera se llevará estas inspecciones y plaqueo pues el detenerlas o confiscarlas de poco o nada han servido ya que al ser económicas rápidamente son reemplazadas por otras unidades. Quizá aquí lo valioso seria que desde la compra se exija para su uso el contar con dicho registro del propietario.

Quiero pensar, además de confiar en que los Presidentes de los CCE ya han analizado a conciencia esta solicitud verificando costos versus resultados y no es un virtual engordamiento de caldo para algunos empresarios y o funcionarios que tendrán a bien dicha fabricación y distribución, pues seria lamentable que se distraiga una vez más el recurso en una maravillosa cortina de humo. Los tiempos exigen seriedad más un compromiso auténtico y eficaz para acotar la delincuencia, la concientización de la población, así como el reforzamiento de los cuerpos policiacos, además de entablar eficientes redes de vinculación con comunicación efectiva, entre las diferentes policías puede traer buenos resultados pues mientras nadie sepa que hacen y entre ellos no se comuniquen el hampa seguirá operando.

El incrementar impuestos y fomentar gastos solo afectará a la debilitada economía que la ciudadanía ya vive. Los municipios deben de ser efectivos y creativos para subsanar sus déficit de lo contrario su existencia no es necesaria o ¿usted qué opina?

