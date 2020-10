***No estamos bien

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, que entre 70 ciudades mide a León y a Guanajuato capital, es termómetro que refleja que en el terruño los ciudadanos se sienten inseguros, y no sólo es por la violencia homicida. También el robo en sus muchas modalidades, el narcomenudeo, conflictos sociales.

***En el top 15

Si bien León presenta una mejoría respecto a marzo, la percepción de inseguridad del 82.3% de la población la sigue dejando mal parada en el lugar 15, apenas 10 puntos abajo de Ecatepec, y a un abismo de San Pedro Garza, La Paz o Mérida.

***Deshonroso dato

El caso de Guanajuato capital es especial, con un 80.1% se ubica en el 22, pero resultó ser la única ciudad y demarcación que empeoró respecto a marzo pasado. Al menos en ambas ciudades del estado todavía hay mediana confianza en su Policía.

***Fideicomisos

La polémica reforma para desaparecer de un plumazo 109 fideicomisos está en el Senado de la República, que ayer fue tomado por quienes se oponen a esta medida (científicos, colectivos de víctimas, defensores de derechos, exbraceros, y más).

*En un hotel

La oposición acusa que, sin el acuerdo de la Mesa Directiva del Senado, decidieron irse a sesionar al Hotel Fiesta Inn las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda, con la presencia solamente de los senadores de Morena. Tampoco se pudo seguir la discusión en la transmisión del canal del Congreso.

*El reproche

La senadora panista por Guanajuato, la leonesa Alejandra “La Wera” Reynoso, reclamó: “Morena otra vez pisoteando procesos. Las condiciones en el Senado no se daban para realizar la Comisión que discutiría los fideicomisos. ¡Como no les importan las reglas y les urge cumplir este capricho, convocaron sesión en un hotel!”

*Felicitan a Bolivia

Las senadoras de Morena, Antares Vázquez y Malú Mícher, no refirieron este tema en sus redes sociales, que estuvieron muy ocupadas con las felicitaciones al pueblo de Bolivia por el triunfo presidencial de Lucho Arce, el candidato de Evo Morales.

*Por si no saben

Por si en el Congreso de la Unión todavía no se han dado cuenta, el IMCO les recordó ayer “que los fideicomisos públicos no solo contienen recursos provenientes del Gobierno, también se componen de donativos o recursos autogenerados, por lo que su extinción daría pie a procesos legales y juicios de amparo”.

***Cannabis, debate

Un día después de la primera rodada en León para demandar despenalizar el uso de la marihuana, al menos la bancada del PAN dejó claro que no está en su agenda. Y dicen que tampoco es y prioridad que esté impulsando otro (s) partido.

*Uso medicinal

El coordinador de los legisladores del PAN por Guanajuato, el leonés Jorge Espadas, dice que son respetuosos de las manifestaciones sociales, como la del domingo, y ellos no se oponen al uso medicinal de la hierba, pero no con otros fines.

*Es un riesgo

El argumento de la bancada panista es que es un riesgo, y más aún en un Gobierno federal que aseguran no le interesa, ni podrá, de legalizarse, tener un control, y que eso pudiera abrir la puerta a una mayor distribución y por lo tanto mayor consumo,

*Sin controles

Espadas apuntó: “¿Creen que le van a asignar recursos a la verificación de quienes se dediquen a su cultivo?. Yo no creo que tengan la responsabilidad para este tipo de asuntos, por eso la gravedad de permitirlo. Tiene que ser una regulación extrema. No habiendo controles no podemos liberar el uso de ninguna droga”.

***Dos gallos

Aunque es temprano (no tanto) para definir candidaturas, en el PRI de León la instalación de su Consejo Político Municipal el domingo les sirvió para dos cosas: renovar el ánimo de un partido alicaído, y poner en la palestra a dos de sus figuras históricas como una opción para la Alcaldía: Martín Ortiz y Pepe Chuy Padilla.

*Martín y Pepe Chuy

Los dos han soñado alguna vez, sin obtenerlo, con esa candidatura. Ambos fueron oradores en el evento del domingo y se cuenta que salieron con espíritu renovado. Martín ha dicho que no quiere, pero su regreso puede cambiar el rumbo. Y de Pepe Chuy, ex senador y ex dirigente estatal del PRI, no creen que la idea le desagrade.

Presea para José Suárez

En el marco de la edición 48 del Festival Internacional Cervantino (FIC), el Instituto Estatal de la Cultura (IEC) le entregó la presea “Maestro Eugenio Trueba Olivares” al maestro José Suárez, por su contribución al desarrollo musical del órgano tubular y el clavecín, y quien además ha participado en al menos 25 ediciones del FIC. El evento se llevó a cabo el pasado 15 de octubre de 2020, en la terraza de la Biblioteca Central Estatal, Wilberto Jiménez Moreno. En la imagen: Jorge Videgaray Verdad, presidente del Consejo del Instituto Estatal de Cultura; maestro José Suárez, homenajeado, y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, gobernador del Estado.

Foto: Cortesía IEC.