Por tus derechos, haremos historia. 2º Informe legislativo

El jueves 24 de septiembre presenté en el Salón de la Comisión Permanente del Senado, mi segundo informe de labores. La pandemia nos ha obligado a encontrar estrategias de comunicación alternativas respetando la sana distancia. Decidí iniciar rindiendo un modesto homenaje a la Honorable Ruth Bader Ginsburg, Jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos quien logró grandes avances en la agenda de derechos humanos de las mujeres en Estados Unidos y no podía faltar el reconocimiento a las y los funcionarios de salud quienes, con su entrega y profesionalismo, salvan nuestras vidas.

En esta entrega al AM resalto únicamente 6 aspectos:



1º Con respecto a la salud sostengo que la legislación dirigida a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar es un acierto dadas las condiciones heredadas; sólo una mentalidad mágica e ingenua opera sin considerar la dimensión histórica que implica el peso del pasado inmediato.

Ante la difícil situación de la pandemia, participé directamente en la gestión de material médico, camas COVID y diversas actividades para que el ISSSTE y el IMSS de Guanajuato no detuvieran su labor tan importante frente a la emergencia.

2º Aprobamos el ahora denominado TMEC - Tratado de Libre Comercio México, Canadá, EEUU- para contar con mejores condiciones en este difícil proceso de disminuir la desigualdad estructural entre las tres naciones. Ya lo ha dicho con mucha claridad el Canciller Marcelo Ebrard: con el TMEC inicia una nueva etapa para el país y para la región que significa una apuesta para el desarrollo futuro, basado en salarios competitivos, mejores empleos, más inversión en nuestro país y certidumbre económica a largo plazo.

3º Con respecto a la agenda feminista, logramos incorporar a las leyes la violencia política contra las mujeres en razón de género y tipificarla como un delito. Reformamos siete leyes , todo ello con el objetivo de atender, prevenir, sancionar y erradicar esa violencia que daña los derechos políticos electorales. Además reformamos las medidas de protección que se otorgan a mujeres y niñas víctimas de violencias y ratificamos el Convenio 189 de la OIT para reconocer el empleo doméstico que realizan personas trabajadoras del hogar.

4º En el marco de un nuevo paradigma de política social elevamos a rango constitucional una buena parte de los derechos sociales. Logramos instaurar en la Constitución Política, los programas sociales en beneficio de personas adultas mayores, con discapacidad, jóvenes, estudiantes, agricultores, campesinos y poblaciones en situación de pobreza.

5º. En materia de seguridad, intervine para que la articulación entre los distintos niveles de gobierno estuviese por encima de los intereses partidarios. Debo decir que los municipios gobernados por Morena han estado marginados de los apoyos que el gobierno estatal está obligado a otorgar. Me preocupan, en particular, los altos niveles de violencia generalizada que han impactado la seguridad y la vida de las mujeres y niñas y que se han disparado en la pandemia. Hubo ocasiones en que atendí y canalicé tres casos de violencia de género en un día quienes lamentablemente no fueron atendidas en dependencias estatales y municipales. Lamentable informar que he venido apoyando, ante la impunidad que se ejerce, a los familiares de personas desaparecidas que fueron violentadas el 10 de julio por los órganos supuestamente encargados de salvaguardar la seguridad en Guanajuato.

6º. No puedo dejar de mencionar el gusto que me da la creación de dos programas como Barrio Alternativo y Mi techo es mi derecho, que han sido una gran satisfacción en el avance de alternativas de solución para la recreación de jóvenes así como para el acceso a la regularización de las propiedades en diversas colonias.

Esto es sólo una parte del trabajo que he hecho por Guanajuato y por el país durante este año legislativo. Invito a la ciudadanía a analizar el informe de actividades contenido en mi página oficial. Se agradecen las observaciones. Prometí legislar y servir desde la plataforma ofrecida al pueblo guanajuatense en mi campaña. Y de ello, ni un paso atrás, así ha sido y así lo será.

DA