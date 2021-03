Posicionamiento sobre el III Informe del Gobernador del Estado

Guanajuato no abate la impunidad y cae en competitividad

En base dos de los temas que abordó el Gobernador de Guanajuato en su 3er Informe, destacan dos serios problemas: impunidad y falta de competitividad.

I. Seguridad y justicia

Resulta inquietante que mientras dos distintos organismos que miden el fenómeno de la impunidad dan malas notas a la Fiscalía de Guanajuato, el gobernador sigue buscando resolver los problemas de inseguridad e injusticia con el uso de la fuerza pública y el derroche de recursos económicos con resultados magros, violencia indeseable e impunidad.

Uno de dichos organismos, la universidad de las Américas Puebla, publicó el Índice de Impunidad 2018 (IGI-MEX) donde ubica al estado «en el grupo 3 de impunidad alta y en el lugar 17 de la lista en el país, situándolo muy cerca del nivel de impunidad muy alta».1 Por otro, la organización Impunidad Cero destaca que de 2016 a 2018 la cifra negra en la entidad ha incrementado, pasando de 91.7% a 92.4% y a 94.8%, respectivamente.2

Bajo este contexto, el Gobernador debió de haber anunciado tres cosas: (1) reconocer la condición actual del índice de impunidad; (2) informar qué nuevas medidas implementará para reducirlo; y (3) presentar cuál es la meta a lograr para la actual Administración.

Además, con el gasto destinado al nuevo equipamiento aéreo el gobernador debió de haber explicado tres cosas: (1) cómo estará ligado en materia de fuerza probatoria; (2) cómo contribuirá a bajar el índice de impunidad, en qué porcentaje y para qué fechas; y (3), principalmente, qué indicadores fueron fijados para poder determinar si ese nuevo gasto millonario tuvo éxito o no.

Lo que no se mide no sirve. Lo son guanajuatenses no queremos otro gasto multimillonario en seguridad como el programa Escudo y resultados magros. En materia de seguridad, mientras que no se abata la impunidad lo demás son asuntos secundarios, porque ese factor es el único que nos permite conocer si se sanciona a quien infrinja la Ley.”

II. Desarrollo económico y competitividad

En el índice de competitividad 2020 elaborado por el IMCO3, Guanajuato fue un estado que «no se llevó medallas». Entre otras razones, porque de 2016 a 2018 tuvo una baja importante en tres rubros: en materia de Estado de derecho bajó de la posición 9ª a la 15ª; en innovación de la 9º a la 15º y en sistema político de la 20ª a la 27ª, donde destaca un incremento en la percepción de corrupción estatal.

*Empresario y presidente del Comité de Política de Coparmex nacional

