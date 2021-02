¿Qué opina?

“La parte natural, que son las heladas, no son evitables, pero sí son anticipables y tuvimos una alerta de cuando menos 10 días antes de que llegara el frío, entonces tuviste ese tiempo para prepararse y tomar acciones y no lo hiciste", fueron las palabras de Rogelio Montemayor Seguy, presidente del clúster de energía en Coahuila, durante el programa La Silla Roja de El Financiero.

Durante la charla con Leonardo Kourchenko, Enrique Quintana y Víctor Piz le preguntaron qué hubiera hecho en el lugar del presidente y contestó que de inicio preparar otras centrales eléctricas, comentó que hablan de que van a hacer uso del carbón, sin embargo la realidad es que las plantas de carbón que están en Coahuila, son las únicas que hay, mencionó que deben existir unas más en Michoacán y Nayarit sin embargo las tienen paradas desde hace unos dos años, de 8 torres de producción únicamente el 20, 25% estaban funcionando.

Señaló que la mala relación del gobierno mexicano y la dependencia del gas natural procedente de Texas comenzó al momento de renegociar los contratos con empresas en 2019, con el argumento de evitar la quiebra de la CFE.

Aunado a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no contrató coberturas para protegerse en caso de una escasez de gas natural.

"En la primera oleada de frío las industrias que tenían contratos y coberturas siguieron importando su gas, no se les cortó, se le cortó a CFE porque no hizo contratos a largo plazo para ahorrarse el costo de las coberturas y es algo que no han querido aclarar, yo lo he dicho públicamente, y si no es cierto aclararlo, presenten los contratos de largo plazo que hicieron”.

Insistió en que los involucrados en el mercado del gas lo pueden confirmar.

Durante la charla también dejó en claro que se debe buscar realmente una solución al problema, y en la solución no está el producir gas con carbón y combustóleo.

Palomita

La compañía Michelín en México compartió su Informe de Sustentabilidad del 2020 en donde destacan en el apartado de voluntariado lo realizado por su planta instalada en León, Guanajuato.

El compromiso que establece Michelín para sus colaboradores es donar 4 horas por persona por año en trabajo voluntario con la Comunidad, y este año destacaron que se superó la meta.

“El mayor contribuidor en horas de voluntariado fue la planta MX2 de León, Gto., donde se realizó la manufactura de 28 mil 703 cubrebocas de tela, los cuales se donaron a colaboradores, a sus familias y a diversas comunidades. Adicional, se donaron 440 mil mascarillas y 9 mil 921 litros de gel para apoyar en la prevención del Covid-19.

Manufactura Responsable

En relación a Discapacidad, Mujeres, Internacional y Voluntariado; cada uno con una misión y objetivos definidos. Resaltaron que las acciones de soporte a las comunidades en asuntos como reparación de unidades y donación de llantas a ambulancias y vehículos de emergencia en Querétaro, León y Centroamérica o campañas de donación de sangre, por ejemplo.

Mientras que en cumplimiento ambiental en el Informe se menciona que la planta MX2 en León, Guanajuato reitera su compromiso en materia de bienestar y seguridad de la planta y colaboradores, así como protocolos sanitarios, capacitaciones C-TPAT y la obtención de la certificación ambiental ISO 14001:2015.

En cifras

Terminamos con el reporte del Grupo Aeroportuario del Pacífico.

En 2020, GAP prestó servicio a 27.3 millones de pasajeros, con una recuperación de 56% respecto a los atendidos en 2019 (48.7 millones de pasajeros).

Hay que recordar que los aeropuertos que administra GAP en México son propiedad del gobierno mexicano, asignados en concesión de 50 años a partir de 1998, como parte de una iniciativa nacional para privatizar y mejorar la calidad y seguridad de los servicios aeroportuarios del país.

GAP opera 12 aeropuertos internacionales en México y dos en Jamaica, con servicio a más de 330 destinos, a través de 35 aerolíneas. Sus acciones se cotizan en las bolsas de valores de México y Nueva York.