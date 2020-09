Se lavan las manos

León, Guanajuato.- Es de aplaudir la firmeza con la que Presidente municipal y el presidente de Sapal tomaron la decisión de no seguir subrogando la tarea de limpiar las aguas residuales del Municipio; la empresa Ecosys III fue la concesionaria de la Planta Municipal de Tratamiento de Aguas Residuales durante veinte años, hasta el miércoles 23 de septiembre, que se venció el contrato.

Las irregularidades empiezan desde 1993 con el primer contrato, porque el costo presupuestado por el ganador del concurso fue de 80 millones; sin embargo, lo llevaron hasta 855 millones, de los cuales SAPAL aportó 450; otro aspecto notorio es que el ganador se constituyó legalmente hasta un año después, en 1994. ¿Y, qué opinaban entonces los notables? Usted juzgue…

Y, por desgracia, en los últimos diez años se perdió la sana distancia que debía de haber entre Ecosys y SAPAL: Es decir, los ex presidentes del Organismo, empresarios, Jorge Videgaray y Pedro González, mimaron y cuidaron a Ecosys más que a SAPAL: El primero de marras, a través de su director, Emiliano Rodríguez Briseño, graciosamente le refrendó a Ecosys el contrato que se vencía, por otros diez años más, en condiciones verdaderamente leoninas para SAPAL. Así las cosas, la concesionaria quedó tan agradecida, que al fin del periodo de esa administración inmediatamente contrató y protegió a Emiliano Rodríguez.

Por si fuera poco, también en esa condescendiente administración, Sapal invirtió y construyó para el concesionario el Módulo de Desbaste, sin que Ecosys hiciera uso de él por inoperante, según dijeron…quedando ahí la inversión arrumbada hasta la fecha; pero, aún hay más: SAPAL le prestó en comodato a la concesionaria un terreno de sesenta hectáreas, propiedad de la institución, ¡sin pago de renta! Qué generosidad con el dinero ajeno…

El ex presidente Pedro González, no fue menos generoso con la empresa EcosysIII, que su antecesor. Para muestra, un botón: En entrevista con A.M., el 5 de septiembre de 2016, empleados de la concesionaria confesaron: “Cada mes entregamos un garrafón de prueba con agua, al área química de SAPAL. Ahí, ellos la tratan y purifican para hacerla que cumpla las normas y la entregan ya arreglada a Conagua. SAPAL conoce el engaño, aseguraron los entrevistados.”

Así las cosas, lo más grave es que el presidente, Pedro González, sabía del engaño, protegió a la empresa concesionaria y siguió pagándole puntualmente 200 millones anuales por el supuesto “saneamiento.” SAPAL, a la vez, recuperaba con lucro lo erogado, cobrándole a la población el tratamiento de aguas negras, que no trataban. ¿Qué clase de entendimiento habría?

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales fue un negocio redondo para un grupo de empresarios. Obtuvieron ganancias millonarias de los leoneses. Hay preguntas obligadas a las que nadie da respuesta: ¿Por qué se concesionó a terceros el tratamiento de agua? SAPAL tenía la materia prima (aguas negras), el terreno, y el dinero, toda vez que aportó 450 millones en apoyo de la concesionaria, de los 855 millones que costó. Y, aunque usted no lo crea, además le pago en el tiempo del contrato a EcosysIII cuatro mil millones de pesos, a precios corrientes, presentes. ¡Y, no se trataba el agua; increíble, pero cierto!

…Continúa la narrativa: Al vencimiento del primer contrato con la concesionaria, hace diez años, cualquier presidente de SAPAL ocupado y preocupado por el cobro excesivo a los usuarios por el supuesto saneamiento, hubiese dado por cancelado el contrato para usufructuar los activos, la Planta de Tratamiento, ya depreciados y amortizados por la concesionaria, pero con vida útil económica para el concesionante. De esta manera, se había podido enderezar el barco y cumplir puntualmente con la obligación de sanear el agua, reutilizarla y bajar la lucrativa tarifa del pseudo saneamiento. Pero, no fue así. Se le renovó el contrato por otros diez años más, en condiciones leoninas para SAPAL.

Es de celebrar que el nuevo Consejo y el Alcalde, tengan la emoción social de rectificar el rumbo de la Institución. Los que participen en el Consejo Directivo deberán de ser las mejores personas, que no necesariamente empresarios, aspirantes a políticos. SAPAL no puede seguir siendo un coto de poder de grupúsculos interesados, el agua es de los leoneses. Actualmente, ante los graves señalamientos de las gestiones pasadas, los ex presidentes de SAPAL se lavan las manos, pero con las aguas negras que no sanearon.

