Para ser oposición, lo primero que se me ocurre es ser diferente, no imagino como alternativa una oposición que sea lo mismo que quienes ostentan el poder.

R- Guauuu, mi Santias, te levantaste inspirado describiendo una verdad de Perogrullo ¡Claro que un opositor debe ser diferente!, un opositor que es lo mismo es solo comparsa.

S- Cuando tienes razón la tienes, perro; pero no hay necesidad de ser irrespetuoso, es verdad que es muy obvio que para ser oposición hay que ser diferente, que debería estar de más señalarlo; pero no es así, me explico: imaginemos que el Presidente miente y prometiendo regresar a los militares a los cuarteles, los hace “chiles de todos los moles” y trata de “hacerlos compadres” dándoles obra pública que por definición los alejan de sus labores de salvaguardar a la Patria y los expone a actos de corrupción que tanto predica combatir, lo que pone en riesgo la seguridad nacional,… e imaginemos que los congresistas de Morena también mienten y que imponen a la candidata presidencial a presidir la CNDH, mientras argumentan ser un poder independiente y no conformes con ello, dan el VoBo a pesar de que la ley prohíbe a la candidata Ibarra Piedra serlo, con lo que incumplen su juramento de respetar la ley; en este escenario imaginario, ¿crees tú que Alito, la Barrales o Marko Cortés son veraces y que de esa manera hacen diferencia con quienes ostentan el poder?

R- Grrr, para nada mi Santias, recordemos la exhibida que le dio a Marko Cortés, Manuel Gómez Morín, acusándolo durante la elección interna de antidemocrático, de corrupto y de agandayarse el padrón de militantes, entre otras lindezas…

S- ¿Crees tú que los perredistas, los del PRI o los de Movimiento Ciudadano son veraces, perro?...

R- Grrr ¡No!, para nada, en mi opinión en los liderazgos de todos los partidos no hay gente decente, ninguno se salva; de ahí el problema, los que enarbolan la bandera de líderes de la oposición desde los partidos, son lo mismo o peores. Lo que cierra la puerta a liderazgos de partido para ser oposición, pero la abre a gobernadores de “otros” partidos, es decir, dada la corrupción en las cúpulas partidarias, lo que queda para hacer diferencia es gobernar bien y contrastar con lo que critican del gobierno federal. Así, el PRD podría (es un decir), hacer diferencia en Michoacán gobernando de forma eficaz y sin corruptelas.

S- ¿Piensas, mi Rufo, que Silvano Aureoles gobierna con eficacia y sin corruptelas?

R- Grrr, dije: “es un decir”… Pero tienes razón, pensemos en otros gobiernos estatales como ejemplo. Ahora bien: ¿Cuáles son los cuestionamientos al gobierno federal?: 1.- Inseguridad. Pues bien, los gobernadores de “otros” partidos deberían hacer diferencia haciendo de sus estados los lugares más seguros de México. 2.- Economía. En este rubro también deberían esforzarse los gobernadores “de oposición” y hacer diferencia con estados progresistas y con desarrollo que genera empleos…

S- Ya te entendí, mi Rufo, tu sugieres que la diferencia de opositores con el gobierno de Morena sea por eficacia en la forma de gobernar y que callen a sus presidentes que despotrican y señalan fallas de Morena cuando tienen una cola de dinosaurio fácil de pisar.

R- ¡Pues sí!, eso propongo, y un poco más, respetuosamente sugiero:

1.- Una bandera. ¡Acciónes, no promesas! (Adquirir credibilidad)

2.- Gobernar para el presente y el futuro: restaurar la tierra, cuidar recursos naturales y trabajar por la seguridad alimentaria.

3.- Un plan eficaz de seguridad: Dejarse de compromisos políticos y compadrazgos y poner a cargo a gente capaz y eficaz, gente que dé resultados.

4.- Proyectos que den identidad: Como la estrategia Impulso en Guanajuato.

5.- Una propuesta viable: Desarrollo rural, económico y humano sustentable.

6.- Una solución sistémica: Educación y formación humana como base de la organización social, acompañando los proyectos productivos con tecnología, ciencia, capacitación y acompañamiento.

7.- Una implementación eficaz (Buen gobierno): Funcionarios eficaces, honestos y comprometidos… Lo sé, está en chino japonés y…

8.- Una estrategia de comunicación inteligente: Hablar con resultados, construcción de gobernanza, acercar opositores e indecisos, unificar discurso de gobiernos con militantes… Ojo, sin atacar al gobierno federal; la gente no es tonta y sabe lo que pasa… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador