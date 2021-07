Víctimas, la deuda

Fondo insuficiente

En Guanajuato hay una deuda histórica con las víctimas y contar con un fondo de ayuda es una de las medidas mínimas para responderles.

El Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño para las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, ya está en marcha.

Este fondo se crea por mandato de la Ley de Víctimas aprobada en Guanajuato en mayo de 2020 y se le asignó un presupuesto de 15 millones de pesos en el 2021.

No obstante apenas y se han ejercido a lo mucho tres millones porque no contaban con las reglas de operación que transparenten el gasto y eviten la discrecionalidad.

El proyecto de reglas de operación se aprobó el pasado miércoles en sesión de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, que encabezó la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Todavía se afinan algunos detalles para que, en máximo dos semanas, se publiquen en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y tengan vigencia.

Este fondo es muy distinto a la bolsa emergente de 10 millones de pesos que el gobernador Diego Sinhue autorizó para el apoyo de familiares de víctimas de desaparecidos en enero del 2020, y que por cierto está por agotarse el último peso.

Por ley este fondo estatal no sólo atenderá a víctimas de desapariciones sino de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o en los que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, libre desarrollo de su personalidad o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un daño que la incapacite.

Eso abarca a víctimas de homicidios, feminicidios, trata de personas, abusos, y varios más. También por violaciones a los derechos humanos, desde torturas, el no respeto al derecho a la salud, hasta abusos en las áreas de Seguridad y Justicia.

Pero además no sólo se refiere a víctimas del presente año, sino que pueden solicitar recursos de este fondo aún y cuando sufrieron el delito años atrás.

En conclusión, hay miles de víctimas en posibilidad de reclamar cualquiera de los tres conceptos: ayuda, asistencia o la reparación integral del daño.

“Evidentemente el fondo será insuficiente y tenemos que hacerlo en colaboración con las propias autoridades responsables, también tendrán que poner su parte”, acepta Jaime Rochín, titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Lo positivo es que ya está creado, tiene reglas y va a operar. Sobre la marcha la Comisión se dará cuenta del tamaño de las necesidades y deberá aplicarlo con eficacia, transparencia y prontitud. Además de gestionar el presupuesto que haga falta para evitar que el fondo se agote y las víctimas terminen por desilusionarse.

Lo cierto es que hasta hoy la ayuda fluye leeento. Y las víctimas son más y más.

Registro de Víctimas

Otro pendiente es contar con el Registro Estatal de Víctimas obligado por ley.

Jaime Rochín explica que, al mismo tiempo de operar el fondo, trabajan en construir el registro que, si bien la ley no establece un plazo, acepta que es urgente y compromete que a finales de julio o principios de agosto estará el listado base.

El Registro se alimentará de manera permanente por peticiones individuales, por los colectivos de familiares de desaparecidos, con los reportes de la Fiscalía General del Estado y las resoluciones de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos.

Por lo pronto los 14 colectivos de desaparecidos (asentados en León, Silao, Irapuato, Celaya, Salamanca, Juventino Rosas, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Salvatierra, Acámbaro y San Luis de la Paz) que existen ya en la entidad tienen los formatos de llenado para ser los primeros incluidos en el Registro de Víctimas.

Las ayudas que pueden entregarse son alimentarias, traslados, gastos funerarios, entre varias más que las víctimas requieran y previo a un estudio socio-económico.

En el caso de la reparación integral del daño corresponde hacerse cargo, en primer término, a la persona que cometió el delito, ante una sentencia definitiva o una determinación del Ministerio Público. Pero, si el sentenciado no puede cubrir la reparación, entonces se puede acudir al Fondo Estatal de manera subsidiaria.

La reparación en el caso de violaciones a Derechos Humanos puede derivarse de una recomendación de la Procuraduría o también de una conciliación. Aquí el reto será hacer que no todo salga del fondo sino también de las dependencias estatales.

Por ejemplo las secretarías de Seguridad, Salud, Educación, que comandan Álvar Cabeza de Vaca, Daniel Díaz, Jorge Hernández, respectivamente; la Fiscalía con Carlos Zamarripa, y el resto, respondan para hacer la reparación a las víctimas.

Por fin Guanajuato cuenta con un Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas en marcha, con un Consejo Consultivo Ciudadano y una Comisión Estatal encabezada por funcionario de experiencia como Jaime Rochín. Ya no hay reversa.

Vacunas, descontrol

No se entiende cómo es que a estas alturas del plan de vacunación las autoridades no atinen en una logística mínima aceptable y se les haya hecho bolas el engrudo para tardar ocho días en aplicar la segunda dosis al grupo de 50 a 59 años en León.

La vacunación para este grupo de edad comenzó en León desde el viernes 25 de junio y no fue hasta ayer sábado 3 de julio que dieron por concluida la jornada. Desde el domingo cientos de ciudadanos padecieron un calvario por una vacuna.

En total para ese grupo el Gobierno Federal envió 173 mil 468 vacunas Pfizer de segunda dosis para León, Pénjamo, Irapuato, Valle de Santiago y Comonfort.

En León la aplicación inició en 13 puntos que durante viernes 25 y sábado 26 reportaron afluencia baja y media, pero, ¡oh sorpresa!, para los 11 puntos que quedaban abiertos el domingo para el mediodía dijeron que ya no había vacunas.

El domingo a las 10:20 de la noche, la Secretaría de Salud del Estado informó que la vacunación exclusivamente en León continuaría para rezagados de 50 a 59 pero con un único punto: la Deportiva del Estado de las 12:00 horas a las 20:00 horas.

La historia se difundió: el lunes desde temprano las largas filas, luego un aguacero, ciudadanos molestos y el primer bloqueo parcial del bulevar López Mateos.

Contrario a lo que todos pensaríamos, que esa amarga experiencia resolvería al siguiente día por completo el asunto, pues no fue así, la vacunación siguió en ese único punto y durante más días hubo ciudadanos sin la vacuna y más protestas.

Ayer en la explanada de la T1 del IMSS ya entregaron fichas y fluyó con normalidad.

Por el contrario, de lunes a viernes se realizó con agilidad la aplicación de la primera dosis de la vacuna para el grupo de 40 a 49 años en León, Guanajuato y en Silao.

El ‘súper delegado’ federal, Mauricio Hernández, salió a decir que no esperaban la respuesta que hubo el domingo y que el punto de la Deportiva del Estado estaba a cargo del Gobierno del Estado y no estaba listo para un aguacero como el del lunes.

La realidad es que no se entiende que hayan dejado un solo punto y además adelantado para el lunes la vacunación, inicialmente programada el martes, para el grupo de 40 a 49 años en León, cuando todavía no terminaban con el de 50 a 59.

Y todavía nos falta...

Hay un coordinador de la vacunación en Guanajuato que es el doctor Enrique Jiménez Chavarría, director del Hospital Militar de Irapuato, pero él no informa. Es la Delegación del Bienestar quien funge como vocero, además de apoyar la logística.

El secretario de Salud, Daniel Díaz, demandó el viernes en la conferencia semanal de COVID-19 que dejen en manos de las instituciones de salud la logística, y sin decir nombres y apellidos acusó desconocimiento, descoordinación y protagonismo.

Hace unos días el PAN en Guanajuato en voz del jefe estatal, Román Cifuentes y los legisladores federales leoneses Éctor Jaime Ramírez y Jorge Espadas, pidieron que la Federación deje en manos de los estados todo el proceso de la aplicación.

Aunque en entrevista con AM (antes de este descontrol) el gobernador Diego Sinhue no secundó esta exigencia y celebró una cada vez mejor coordinación.

Se han aplicado alrededor de 2.2 millones de dosis en Guanajuato para personal de Seguridad, personal de Salud público y privado, embarazadas, adultos mayores de 60, adultos entre 50 a 59 y están en proceso las primeras dosis de 40 a 49 años.

Falta la parte más intensa y el compromiso de tener vacunados a todos los mayores de 18 años, con al menos una dosis, para octubre. No pueden repetir este numerito.

Árbitro, Regidor, Chef

Multifacético resultó el regidor del PAN, Francisco Chacón, quien parece estar más interesado en salir en un programa de televisión que concluir su responsabilidad en el Ayuntamiento de Irapuato.

Esta semana sorprendió la noticia de que el Edil panista, ex árbitro y comentarista, será parte del elenco de la nueva edición de MasterChef Celebrity, que se transmite a nivel nacional y en el que participan celebridades del país.

Para estos programas los participantes deben concentrarse en un solo espacio, sin poder salir a realizar su vida diaria hasta que son descalificados así que tendría que ausentarse varios meses.

Y esto no tendría nada de relevante si no fuera porque faltan más de 3 meses para que concluya la administración 2018-2021, y que de acuerdo a información oficial, el Regidor aún no pide licencia.

Si bien sus obligaciones en el Ayuntamiento pueden ser atendidas de manera virtual, como se ha hecho por más de un año ante la pandemia de COVID-19, es irresponsable desentenderse de sus deberes.

Pero siendo sinceros, Paco Chacón tuvo una intervención poco relevante en los trabajos del Ayuntamiento, y aunque nadie niega su asistencia a comisiones y sesiones, su involucramiento en los temas de la ciudad ha sido poco.

Para algunos de sus compañeros, no es raro que el ex árbitro participe en estos proyectos, pues durante toda la administración combinó su trabajo en el Ayuntamiento con otras de sus obligaciones laborales.

Otros integrantes del Ayuntamiento parecen no interesarse en el tema y algunos más se hacen de la vista gorda, porque Chacón "es compa".

Hasta el momento, el Regidor de la fracción del PAN no ha dicho nada de su competencia, no ha dicho cuándo tendrá que irse a Ciudad de México ni más detalles y se desconoce si esta semana pediría licencia o no.

Mendoza, en luna de miel

El alcalde electo de Celaya, Javier Mendoza Márquez vive una luna de miel durante su periodo de transición en donde todo es color de rosa.

Aún lejos de los problemas que afectan la ciudad y de las críticas que conlleva ser alcalde, Javier Mendoza se ha reunido con diferentes sectores de la sociedad celayense y repartido entrevistas por doquier.

Hace poco más de una semana, durante la visita del titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario a Celaya para analizar la viabilidad del paso del tren interurbano, Javier Mendoza se integró a la reunión para mostrar su respaldo al proyecto.

Esto resalta ya que ni la alcaldesa Elvira Paniagua fue invitada a esta reunión, en cambio su sucesor ya está más que puesto para impulsar tanto esta obra como la conclusión del Libramiento Ferroviario.

Otra de las reuniones que tuvo el ingeniero en días pasados fue con el Club Celaya en donde también mostró su respaldo para apoyar al equipo de futbol.

En los últimos tres años, es más que evidente que a la actual Presidenta Municipal no le ha interesado este tipo de temas.

Mendoza Márquez ha aprovechado este periodo post electoral para otorgar entrevistas a varios medios de comunicación. Una de ellas fue la que le dio al comediante celayense Roberto de Llano donde el Alcalde electo apareció en pijama, cantando y tocando la guitarra.

Hoy todos quieren aparecer en la foto con el Alcalde y ganar votos para ser incluidos en la próxima administración. Veremos cuánto le dura la luna miel y cómo afronta la herencia de críticas que dejará el gobierno de Elvira Paniagua.