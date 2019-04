Reconoce SEG a alumnos de Tae Kwon Do por pase a Torneo Nacional

Irapuato.- Cinco alumnos destacados en el Tae Kwon Do, fueron reconocidos por la Secretaría de Educación de Guanajuato a través de la Delegación Suroeste, luego de que estos consiguieran el pase al Torneo Nacional del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación física y el Deporte en la Educación Básica (CONDEBA) y al Torneo Regional de la Olimpiada de Tae Kwon Do (TKD).

Serán los jóvenes Julio Octavio González Bautista, Jesús Arón Luna Silvas y Denisse Guadalupe Rodríguez León, quienes participarán en el Torneo Nacional de CONDEBA.

Mientras que para el Torneo Regional de la Olimpiada de TKD asistirán: Julio Octavio González Bautista, Jesús Aarón Luna Silvas, Junuen Ramírez Barrera, Geraldine Ramírez Barrera, Axel Rodríguez León y Mía Alexa Rodríguez León.

El torneo se celebrará en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el próximo mes de junio del año en curso.

La Secretaría de Educación de Guanajuato, aseguró que es un orgullo el poder fortalecer el vínculo del conocimiento con el deporte.

No podemos solamente pensar en mente sana en cuerpo sano, sino en espíritu sano, y el tema del Tae Kwon Do desarrolla esa tercera línea porque genera una filosofía de vida, en este deporte no sólo se avanza en lo físico, sino en la generación de conductas y hábitos que forman un estilo de vida”, dijo el titular de la Delegación Regional Suroeste de Educación, Gabriel Espinoza Muñoz.