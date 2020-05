Kevin André tiene el sueño intacto de jugar en la NFL

Celaya.- El jugador de futbol americano, originario de Celaya, Kevin André Espinoza, sueña llegar a la NFL; hoy firmó con la Universidad de Alderson Broaddus, equipo que compite en la División II de la NCAA, y pide apoyo para seguir su sueño.

Mi meta es principalmente sacar mi título en la universidad, en lo escolar, estudiaré Ciencias del Deporte, y deportivamente, es dominar y ser uno de los linieros, el más dominantes, y así lograr una visoria de algún equipo de la NFL, el sueño es llegar a la NFL”, puntualizó.

Aseguró que busca ir por la División 1, pero sabe que en la División 2 podría darse la oportunidad de ser visto por un equipo de la NFL.

Es más difícil en la división 2, pero no imposible, porque en la división 1 es más viral en redes sociales, se hacen famosos antes de firmar con alguna escuela, ya tienen los ojos en ellos desde que entran a la escuela, pero vamos a intentarlo, se ha logrado”, comentó.

La historia de Kevin en el futbol americano comenzó a los 13 años, jugó con el equipo de Broncos en Celaya y estuvo hasta los 15 años, después de ahí decidió ir a Estados Unidos.

Comencé a jugar en Celaya a los 13 años, con Broncos de Celaya, estuve 4 años, jugando en Batham y dos en juvenil, y después de mi última temporada en juvenil a los 15 años, la verdad le comenté a mis padres, y dije, siento que tengo el potencial y quiero ir a estudiar a una escuela a Estados Unidos”, dijo.

Con ayuda de un familiar en California, pude ir allá, afortunadamente no me negaron la educación, fue sencillo entrar a la escuela y de ahí entré al equipo, el primer año fue muy difícil, primero por el lenguaje, y luego el futbol americano, que no era lo que yo esperaba, había chavos muy grandes y en físico y mejores en agilidad y fuerza”, dijo.

Dijo que su primer año en el país vecino, fue complicado, pero su segundo año fue mejor, pero por razones personales tuvo que regresar a México.

Desafortunadamente el primer año, a mí, como al equipo nos fue muy mal, no sacamos el resultado que esperábamos, y yo personalmente tampoco lo conseguí el mejor juego, el segundo año se cambió las cosas, empecé a mejorar en el lenguaje y en el juego, y con ayuda de mis coaches, me ayudaron mucho, ese año jugamos más, tuve un lugar titular en la liga ofensiva y logramos un campeonato, que es el único en la historia de la escuela”

Pasé un año y medio, jugué dos temporadas, en el invierno de mi segundo año, por razones personales tuve que regresar a Celaya, prácticamente, pensaba que mi sueño ya era sólo aquí ver una escuela, poder jugar con un equipo local, pero afortunadamente me consiguieron un boleto a estrella del futuro en Querétaro, fue a ese evento, pensando que es un tipo de evento donde demuestras lo que tienes, y ver si hay un reclutador, pero sólo era una exposición de futbol americano”, explicó.

Aseguró que ahí vio otra oportunidad, pues contactó a Carlos Rosado, y vio una oportunidad para buscar jugar de nuevo en alguna escuela e incluso fue considerado para el equipo de americano que representó a México, pero la fortuna no estuvo de su lado.

Encontré un cubículo del reportero Carlos Rosado de Fox Sport, y ellos tenían la idea de mandar a chavos mexicanos a escuelas de Estados Unidos para jugar americano, y me interesó, yo tenía el sueño de llegar a jugar en una escuela americana, tardaron unos 5 meses en que me hablaran de nuevo, en este tiempo estaba el mundial de futbol americano en México; me llamaron y me dijeron si pudiera formar parte del equipo para el mundial de americano, ellos vieron mis videos hasta el último y querían que fuera a verlos, yo y mi familia fuimos a la Ciudad de México, y otra vez, al llegar me dijeron que su roster estaba lleno, y prácticamente ya tenían dos semanas de práctica, y yo así decaído por la situación"

Carlos Rosado le dio otra oportunidad y lo contactó con una agencia que manda jugadores a Estados Unidos, esto por su experiencia ya vivida en el país vecino.

Me puse decaído, pero Carlos Rosado, me dice, oye, tú ya jugaste en escuelas americanas, tengo el contacto de una persona, Björn Werner, que es cofundador de una agencia que es una agencia donde se encargan de mandar chavos europeos a escuelas de Estados Unidos, y ellos buscan la posibilidad de una escuela o universidad para jugar, me contacté y me dijo, si mira, te puedo ayudar, no tenemos por el momento ninguna persona de México, esto será una buena experiencia, le di toda la información, todo, ellos me dijeron, bueno vamos a crear un perfil, donde hay coaches de preparatorias americanas y ver si a alguno le interesas”, dijo.

Fue así como logró llegar de nuevo a Estados Unidos, tuvo varias propuestas y se estableció en Virginia Occidental, con el equipo de The Linsly School.

Al pasar los días, comencé a recibir correos de preparatorias, recibí 5 ofertas de preparatorias de Estados Unidos y una es donde estaban en Virginia Occidental ahí decidí irme, llegó ahí, preparado, con un conocimiento mejor del juego.

No tuvimos buna temporada, yo tampoco tuve buen juego, y pasó lo mismo, el siguiente año llega un coach nuevo y lucimos de maravilla en la temporada, logré obtener el reconocimiento al mejor liniero ofensivo a la escuela, reconocimiento al segundo mejor defensa con esos dos reconocimientos me dieron un lugar en el juego de las estrellas, entre Virginia occidental y Ohio”, explicó.

Tras ese encuentro, él y varios compañeros recibieron ofertas de universidades, y él firmó en la División 2.

Sigue siendo esto, seguir con la búsqueda de un reclutamiento en la NFL, se veía difícil, pero veo que jugadores mexicanos, pueden, y dije, si ellos pueden yo también podré, al principio era lograr llegar a una escuela americana y ser reclutado con una escuela división 1, pero vamos por más”, expresó.

Tras el fichaje, el celayense sigue en búsqueda de apoyo, pues a pesar de tener la beca, no es completa, y él tendrá que cubrir una parte de los gastos./Fotos: Especiales

Como es la división 2, desafortunadamente no te ofrecen una beca completa, estamos viendo si alguien pudiera patrocinarnos, algún, de alguna forma también apoyarlos, es lo necesario, conseguí una beca del 80 por ciento se podría decir”, dijo.

Nombre: Kevin André Espinoza Mondragón

Edad: 19 años

Posición: Liniero

ccampos@am.com.mx