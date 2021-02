Apuestan restauranteros poco a San Valentín

LEÓN, Gto.- El próximo 14 de febrero los restaurantes tendrán hasta un 70% menos de clientes por la pandemia del COVID-19.

Las medidas de las contingencia sanitaria únicamente permite que los negocios de alimentos restringen al 30% la capacidad de los restaurantes.

Así lo dijo Helen Anaya Sanromán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) León.

Anticipó que no tenían muchas esperanzas puestas en el día de los enamorados, la fecha no se acomodó, esa celebración es fuerte en cenas románticas y al caer en domingo los restaurantes cierran más temprano.

“Los restaurantes no trabajan el horario nocturno y tenemos la limitante de la venta de alcohol. No vemos que haya un repunte”, señaló.

La invitación de Anaya Sanromán fue a hacer pedidos a domicilio para incentivar las ventas.

Invita a celebrar en casa

El festejo de San Valentín tiene una mejor respuesta en los centros comerciales y los restaurantes no tanto en el turismo municipal.

Detalló Gloria Magaly Cano de la Fuente, Directora de Hospitalidad y Turismo León con ello invitó a los enamorados a celebrar en casa para evitar el incremento de contagios por el COVID-19.

“Le pedimos a la población que nos ayude a detener los contagios, en la medida de lo posible sigamos apoyando a la economía local y celebremos en casa”.

Compras en línea, consumo a domicilio entre las opciones que sugirió para cuidar a todos.