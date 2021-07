León, Guanajuato.- Ante la propuesta de que el SAT elimine incentivos fiscales a las armadoras automotrices, Rolando Alaniz Rosales, presidente del Claugto, propuso considerar cobrar impuestos al 52% del comercio informal.

La propuesta que esperan sea aprobada por la SHCP, considera eliminar una exención fiscal conocida como “tasa cero”, que permite a los fabricantes de vehículos exigir reembolsos sobre los impuestos al valor agregado que pagan en México.

Destacó que el sector automotriz-autopartes genera 150 mil millones de dólares en inversiones y 60 mil millones de dólares en importaciones, así como más de dos millones de empleos directos.

LEE TAMBIÉN: Guanajuato es segundo lugar en mejores salarios

“Estamos hablando de un superávit de 90 mil millones de dólares, entonces estamos hablando que si la exportación no tiene IVA entonces hay un impuesto a favor del Gobierno que bien pueden utilizar para utilizarlo en beneficio de la economía”.

El titular del Cluster Automotriz del Estado de Guanajuato (Claugto) consideró que estas propuestas no benefician en lo absoluto a entidades como Guanajuato y al sexto lugar que tiene México como potencia mundial en este sector.

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, ha liderado los esfuerzos que hicieron que desde hace dos años grandes empresas, entre ellas Walmart de México, que aumentaron el pago de impuestos en 13 mil millones de dólares en el 2020.

No estoy de acuerdo con que comparen la industria automotriz con autoservicio que por mucho no genera ese superávit en México, no es el caso”, dijo.