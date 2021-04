‘Aumentó crisis por COVID y 4T’

Durante su participación como ponente en el inicio del primer Foro Empresarial de Reactivación de Concamin Bajío, expuso el tema Entorno y Expectativas, 2021 y 2022, en donde lamentó que decisiones como la cancelación de un aeropuerto con un representativo avance de obra y nuevas reglas al sector energético que solamente buscan monopolizar el servicio de luz y petróleo, han provocado una desconfianza empresarial.

Subrayó que “tenemos un decrecimiento de la economía, que se contrajo 8.5%, la producción de bienes y servicios el año pasado resultó menor que la del 2019 y todo eso desafortunadamente se ha traducido en un menor bien para las familias de México”.

Señaló que lamentablemente son malas decisiones tomadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “que generan desconfianza empresarial, provocando fuertes contracciones directas que causó un decrecimiento de la economía”.

El economista que colabora en diversos espacios de comunicación, dijo que para consignar todas las malas decisiones del gobierno en turno, no le alcanzaría el tiempo de su ponencia pero sin duda puso en la mesa que la primera mala decisión fue cancelar el aeropuerto en la Ciudad de México.

“En octubre del 2018 me quedó claro que en materia económica ya no podíamos esperar algo bueno. Tenía la posibilidad de tener aeropuerto y no pagarlo, que fuera cubierto por los empresarios que le expresaron dicha iniciativa y prefirió pagar con dinero de los contribuyentes el no tener aeropuerto. Se habla de más de 200 mil millones de pesos en indemnizaciones, pero aún no sabemos la cifra exacta. Ahí empezó y no creo exagerar en este término la debacle de la economía”.