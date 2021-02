Enfrenta Cinemex 'película de suspenso' 

Agencia Reforma, Ciudad de México.- En medio de rumores que indican un cierre indefinido de todas las salas que tiene Cinemex en el País a partir del viernes 12 de febrero, la operadora sólo ha programado funciones disponibles hasta hoy.

Las funciones con boletos a la venta disponibles que Cinemex tiene en su sitio web y aplicación para móviles abarcan, en el mejor de los casos, hasta el 11 de febrero.

De acuerdo a una búsqueda en su página en Internet, en la mayoría de los estados donde la empresa mantiene sus salas de cine abiertas y operando, con el permiso de las autoridades estatales y municipales, tenían habilitada la compra de boletos hasta ayer.

Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán son algunas de las entidades que ofrecen boletos hasta el 10 de febrero.

Sólo en Chihuahua y Veracruz son los únicos estados que cuentan con funciones disponibles hasta hoy.

En entidades como la Ciudad de México y su área metropolitana, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Morelos e Hidalgo, estados con semáforo epidemiológico rojo, el sitio web no ofrece funciones.

Incluso, en el Autocinema Cinemex Platino Expo Santa Fe, en la CDMX, sus películas están programadas hasta hoy.

Se solicitó información a Cinemex sobre el posible cierre indefinido de sus salas en el País, sin embargo, hasta el cierre de esta edición la empresa sólo mencionó que no tiene nada que informar por el momento.

Por la pandemia y las restricciones derivadas de la segunda ola de contagios de Covid-19, Cinemex sólo tiene reabiertos el 40.9 por ciento de sus cines, equivalentes al 38.7 por ciento de las 3 mil 34 salas que opera, de acuerdo a cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

La cadena cerró 21 salas de cine el año pasado, su primera caída en al menos los últimos cinco años, según datos de la Cámara.

Cinemex USA Real Estate Holdings, la filial estadounidense de Cinemex, se encuentra en medio de una serie de litigios derivados de su declaración de bancarrota por la pandemia.

Del 25 de marzo de 2020 al 7 de febrero de 2021 los exhibidores en México vendieron en todo el País 15.6 millones de boletos, una caída de 95.5 por ciento de lo vendido en el mismo periodo del año anterior, cuando se comercializaron 350 millones de boletos.

El impacto para los exhibidores del País ya alcanzó los 18 mil 407 pesos en pérdidas correspondientes a 334 millones de boletos no vendidos, menciona Canacine.



