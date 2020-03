Se abre oportunidad

Guanajuato.- El brote de coronavirus (covid-19) en China abre una oportunidad en Guanajuato para la industria automotriz y del calzado, coincidieron líderes empresariales.

Luis Gerardo González García, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) explicó que en Guanajuato se abre la oportunidad de crecer en 3 millones pares de calzado ante el brote de coronavirus.

Esto no significa que se puede suplir lo que Asia fabrica, para eso se necesita tiempo. Es una oportunidad para desarrollar el talento y la capacidad de reacción para sustituir importaciones.

El líder de los zapateros señaló que la producción se está mudando fuera de Oriente, empresas mexicanas están buscando también sustituir importaciones.

Eso le ayuda a la industria del mundo no solo a la moda, deben darse cuenta que no pueden depender de un solo proveedor ante una pandemia o catástrofe se pararía todo el mundo y la economía porque no habría productos para sustituirlos”.