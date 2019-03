Perro ataca a surfista en Argentina

Un surfista estuvo a punto de perder un brazo luego de que un perro lo mordiera mientras hacía kitesurfing en San Clemente Tuyú, en Argentina.

Gustavo Cerviño escuchó ladridos pero no les dio importancia pero el cánido lo alcanzó en la orilla y se aferró a su brazo hiriéndolo gravemente.

El hombre requirió sutura de 18 puntos en su herida y perdió gran cantidad de sangre.

Tuve que abrirle la boca con la otra mano para que me dejara. Después de eso, me tiró un tarascón (mordedura) al cuello. Si me hubiera agarrado, no contaría el cuento", relató el afectado.