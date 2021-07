Bernardo Fernández invita a descubrir los ‘tesoros’ de la lectura

León, Gto. Durante la inauguración de la edición 32 de la Feria Nacional del Libro de León (FENAL), Bernardo Fernández Bef, recibió el reconocimiento “Compromiso con las letras” de manos del director general del Instituto Cultural de León, Carlos María Flores Riveira.

El autor de narrativa gráfica se dijo agradecido con los lectores por arropar sus libros, así como sorprendido por recibir la distinción que anteriormente se ha otorgado a autores destacados como Margo Glantz y Juan Villoro.

Muy fiel a su estilo, Fernández Bef agradeció a la FENAL por otorgarle el galardón.

“Yo tengo muy claro que no soy el mejor escritor mexicano de mi generación, mucho menos el mejor dibujante [...] Pero no ha habido un solo día, por lo menos desde 1990, en que no haya escrito o dibujado algo”, declaró.