Coeficiente Intelectual y Test de Raven

León, Guanajuato - La inteligencia humana se observa fácilmente en personas muy motivadas, con un alto sentido de conciencia de sí mismos y de su entorno; capaces de resolver problemas cognitivos complejos. Desde hace más de un siglo, investigadores en psicología cognitiva se han interesado en estimar la inteligencia de las personas.

En psicología cognitiva, la herramienta más común para estimar la inteligencia, es mediante la aplicación de test de coeficiente intelectual (IQ: Intelligence Quotient). Los test de IQ usualmente sólo estiman la inteligencia lógico-espacial y/o lógico-matemática. El IQ no da estimación de otras capacidades cognitivas de las personas como son las inteligencias verbal, social, artística, musical o cinética-deportiva. De hecho el arquetipo social del fisicomatemático con alto IQ en lógica matemática, lo representa Sheldon Cooper (Jim Parsons) en las serie de televisión "La Teoría del Big Bang."

Las personas con alto IQ en lógica-matemática, usualmente no destacan en otros campos como el social o deportivo. Podríamos también incluir la serie de TV, "House MD." En esta serie el actor Hugh Laurie, interpreta a Gregory House, un antisocial y muy inteligente médico que en cada capítulo impresiona a sus colegas con diagnósticos poco comunes y sin embargo acertados, que salvan vidas.

A principios del siglo XX, se abusó de los test de IQ con propósitos de discriminación (Allen, 2003). Por ejemplo en 1913 Henry Goddard, con su propia versión de test de IQ, analizó 35 judíos, 22 húngaros, 50 italianos y 45 rusos en las oficinas de migración en la isla Ellis en el puerto de Nueva York. Más del 80% de estos inmigrantes fueron erróneamente categorizados por Goddard como tontos. La razón de este severo error de estimación se debe a que el test de Goddard contenía preguntas escritas (en inglés) y cultura estadounidense; los inmigrantes no estaban familiarizados ni con el idioma, ni con la cultura estadounidense.

John Raven en 1936, se dio cuenta que los test de inteligencia escritos tenían dificultades para aplicarlos a culturas e idiomas diferentes (J. Raven, 2000). Entonces Raven diseñó un test de IQ sin escritura, que ahora llamamos, matrices progresivas de Raven, las cuales consisten en arreglos de figuras en formatos de 4x4, 3x3 o 2x2 elementos; uno de estos elementos está vacío, por lo que debe ser completado por múltiples opciones asociadas a la matriz. La opción que mejor complete (la más lógica) la secuencia de los elementos visibles será la respuesta correcta. En la figura mostramos dos ejemplos de matrices de Raven con sus posibles elementos de solución.

En la figura podemos ver dos ejemplos sencillos de matrices de Raven. La solución para el ejemplo (a) es el elemento número 4. Para la matriz del ejemplo (b) es el elemento número 6. Desde su invención en 1936, las matrices progresivas de Raven han sido uno de los mejores test de para estimar el coeficiente de inteligencia lógica-espacial de las personas. Como se ve en la figura, las matrices de Raven son independientes del lenguaje y la cultura que pudiese tener la persona evaluada en forma universal.

Finalmente cabe mencionar que el coeficiente intelectual que nos otorga un test de IQ, no es una sentencia para el fracaso o éxito de las personas en su vida; el esfuerzo y la disciplina juegan también un papel muy importante en el buen desarrollo de cualquier ser humano.

REFERENCIAS

G. E. Allen, (2003) "Intelligence Tests and immigration to the United States, 1900-1940," Encyclopedia of the Human Genome, Macmillan Publishers Ltd.

J. Raven, (2000). The Outstanding Properties of the Standard Progressive Matrices Plus test. http://eyeonsociety.co.uk/resources/Outstanding-properties-of-SPM-PLUS.pdf

Manuel Servin es ingeniero de la Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications en Francia (1982) y Doctorado en Ciencias (Óptica) por la Universidad de Guanajuato (1994). El Dr. Servin tiene 120 artículos científicos publicados con 4,900 citas en Google Scholar. Actualmente es investigador en el Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO)

