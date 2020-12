Da esperanza con su primera novela Karen Peralta

León, Gto. “El recuerdo del olvido” es la primera novela de Karen Peralta, quien une el relato de cuatro mujeres enfermeras voluntarias en combate, bajo las órdenes de las Cruz Roja durante la Segunda Guerra Mundial.

La escritora germano-mexicana cuenta que dentro de la historia se encuentra un personaje narrador, a quien su abuela al morir, le deja la encomienda de encontrar a sus compañeras voluntarias y devolverles, después de 60 años, objetos que le entregaron para que pudiera huir a Argentina.

Durante siete años, la también conferencista trabajó en la documentación y escritura de este libro, pero la semillita de hacerlo se sembró desde hace 20 años cuando leyó “El paciente inglés” de Michael Ondaatje, novela que tiene como personaje secundario a Hana, una enfermera voluntaria de la Cruz Roja en Canadá.

Hay muchos tintes de este personaje que me encantaron, fue un shock ver que había mujeres participando activamente y sentí una conexión inmediata porque es una mujer cercana, eso me lleva a buscar esta historia y entre más encontraba información más me enamoraba de ellas y de querer saber más, conocer sus contextos, qué comían, qué sentían, qué pasaba cuando menstruaban estando en los hospitales de campaña, dónde hacían pipí y eso me interesaba mucho”, platicó.