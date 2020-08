Suman habilidades para nuevos retos

En un formato híbrido, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) realizó su sesión mensual en la que se graduaron 15 emprendedoras de la segunda edición del Programa de Profesionalización Industria 4.0.

Leticia Venegas, presidenta de la asociación, agradeció el apoyo de las socias, quienes durante esta etapa de pandemia han sumado esfuerzos para sacar adelante sus empresas, para capacitarse y adaptarse a los cambios y por mantener las fuentes de empleos de muchas familias de la ciudad.

Alejandra Narváez y Liz Ibarra

Estos tiempos nos invitan a adquirir nuevas habilidades utilizando las herramientas digitales, una forma que llegó para quedarse. Este consejo directivo seguirá trabajando para ustedes y con ustedes haciendo honor a nuestro lema Unión y talento rumbo a la innovación empresarial”, aseguró.

La representante de las empresarias reconoció a las mentoras que compartieron sus conocimientos y experiencias como parte del programa. Luego, cada una de las graduadas recibió la constancia por el fin de este paso en su preparación.

Ana Isabel Sevilla, Beatriz Andrade y Lidia Murillo

Gracias al programa pudimos nutrirnos de conocimientos y es tiempo de ponerlos en práctica y sobre todo, enfocados a la industria 4.0 que es tan indispensable estos días”.

Laura López y Karla Rangel

A raíz de esta crisis financiera mundial, debemos impulsar y sumar nuestro esfuerzo, alcanzar nuestros objetivos individuales y colectivos con el fin de generar empleos para activar nuestra economía local”, dijo Luz Estela Ibarra Ortega, en representación de sus compañeras.

“El reto de las ventas en la era digital” fue la ponencia que se ofreció durante la sesión y la cual se dividió en dos vertientes; la primera, “Claves para conectar con tu imagen en la nueva normalidad” a cargo de Diana Preciado; y la segunda, “Negociación efectiva en el mundo virtual” impartida por Ramón Iturbide.

Durante su ponencia, la experta en imagen destacó que el reto actual en este ámbito es conectar con los pocos elementos que se tienen en la comunicación virtual, ya que este aspecto juega ahora un papel más importante para proyectar lo que se quiere a través de un monitor.

Las empresas y nosotros mismos nos hemos dado cuenta que la efectividad es posible a través de lo virtual, pero hay pros y contras que debimos seguir puliendo para que otro de los retos sea encontrar más ventajas”, añadió.

Lilibeth Cruces y Alicia Villagrana

Dentro de las desventajas de trabajar en casa, destacó que no se respeta horario, no se desconecta al 100% del trabajo, no se cuenta con equipo, la comunicación a veces no es asertiva, no se tiene la supervisión e incluso la vida social y familiar ya no es la misma.

Estudios nos dicen que el 28% de nosotros somos más productivos, pero hay un riesgo porque las empresas se han dado cuenta que muchas cosas no sirven como la junta de los lunes en las que se perdía una hora tomando el cafecito”, destacó.

Leticia Venegas

Diana recomendó mantener la comunicación activa, con sus respectivos descansos, pues esto es una oportunidad para mantenerse vigente, adecuar el espacio de trabajo y la psicología de la ropa, ya que además de dar un aspecto profesional impacta en el estado de ánimo.

