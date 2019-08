A 50 años de la foto del Abbey Road y la supuesta muerte de Paul McCartney

Londres es una ciudad donde las lluvias son frecuentes todo el año, por lo que en el verano los pocos días soleados pueden ser aprovechados para caminar sin zapatos por sus calles, llevando un cigarrillo en la mano y dejando que la brisa alborote la cabellera, mientras se escribe la historia.

Así captó el fotógrafo Iain Macmillan aquel 8 de agosto de 1969 a Paul McCartney, con un paso distinto al que marcaban sus compañeros John Lennon, Ringo Starr y George Harrison. Los cuatro posaron para la icónica portada del disco Abbey Road, pero mientras sus tres compañeros llevan zapatos, Paul va descalzo.

"Era un día muy caluroso de agosto y yo iba vestido con traje y sandalias. Hacia tanto calor que me quité las sandalias y caminé descalzo durante unas cuantas tomas y resultó que en la fotografía elegida yo no llevo zapatos, al estilo de Sandie Shaw (cantante de éxito en la década de los 60)", justificó el mismo McCartney en la Antología (1995), el documental que recoge la historia de The Beatles de principio a fin.

Aunque para sus compañeros, esa actitud fue en realidad una pequeña travesura para llamar la atención, restando importancia al hecho de que desató la más disparatada teoría en torno a The Beatles: la supuesta muerte de Paul.

"Ese furor (por el rumor del supuesto fallecimiento de McCartney) se extendió alrededor del mundo. No supe que pensar. Me dio risa, pero a la vez me pareció una ocurrencia excesivamente enferma", le dijo Lennon a Ritchie York, colaborador de la Rolling Stone en febrero de 1970.

El mismo McCartney tomó a broma los rumores de su muerte, e incluso en 1993 regresó al famoso cruce de Abbey Road para fotografiarse, ahora sí con zapatos, con su perro pastor ovejero, imagen que sirvió de portada para su disco en vivo "Paul Is Live".

En la "Antología", Paul abunda: "A los pocos días de aparecer el álbum me llamó un tipo de la oficina y me dijo: 'Eh, un DJ americano ha hecho correr el rumor de que estás muerto', '¿Bromeas? Diles que es mentira', 'No se lo van a creer. Vas descalzo en la portada: al parecer es un símbolo de muerte para la mafia. Y hay una matrícula de coche detrás de ti en la que pone 28IF. Eso significa que cumplirías 28 si vivieras. Y todavía hay más: Ringo va de negro, eso significa que representa al de la funeraria...', y siguió diciéndome cosas así. Había todo tipo de pistas por el estilo".

"En realidad era una tontería –la teoría de la muerte de Paul- y no nos preocupó. Formaba parte del mundo del rock and roll. Era una forma de prolongar la locura: publicamos un álbum y estaba en todos los periódicos y la TV. Dio mucho de qué hablar", contó a su vez Ringo Starr en el mismo documental.

El disco Abbey Road, que salió a la venta el 26 de septiembre de 1969, nunca fue un compendio de pistas sobre la "muerte" de Paul, pues ni la matricula del escarabajo Volkswagen blanco marcaba la edad de McCartney (tenía 27 años en ese momento), ni los otros Beatles iban vestidos para "un funeral", pero esa fotografía de Macmillan desató una fiebre en los fanáticos que se volcaron para buscar más "mensajes ocultos" respecto al supuesto deceso del compositor en canciones y portadas de discos anteriores, como la del "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".

"Mucha gente creyó que la idea (del supuesto fallecimiento) había sido mía –le platicó Lennon a Ritchie York-, con el propósito de incrementar las ventas de "Abbey Road". Pero ese disco no requirió de ninguna estrategia macabra para vender… La gente basó sus especulaciones en ciertos ejemplos muy precisos, como el verso final de 'Strawberry Fields…' que supuestamente dice 'I Buried Paul' ('Yo enterré a Paul')… Eso no es lo que dice, dice: 'Cranberry Sauce' ('Salsa de arandano')".

Lo que en verdad anunciaba "Abbey Road" era el final de The Beatles, porque aunque salió a la venta antes de "Let It Be" (1970), fue el último disco grabado por los cuatro grandes. Dos semanas después de aquella breve sesión fotográfica, The Beatles se reunieron en la casa de Lennon, en Tittenhurst Park, para realizar la que sería la última sesión fotográfica como grupo; después de ese 22 de agosto de 1969, nunca volvieron a ser fotografiados juntos.

Un dato

El 3 de agosto del 2018, una vez más McCartney detuvo el tránsito de la mítica calle y sólo para volverla a cruzar, ahora con un saco al hombro, lentes oscuros, sandalias, sin el cigarro en la mano y entre gritos de sus fans.