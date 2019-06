Billie Eilish y The Strokes encabezarán el Corona Capital

El Coronal Capital llega a su décima edición con un cartel que ha dejado sorprendidos a los amantes de la música pues los asistentes podrán disfrutar una gran cantidad de géneros.

The Strokes, Billie Eilish, Weezer, Keane, Flume y Franz Ferdinand son algunas de las grandes guras que encabezan el cartel del festival que se realizará los días 16 y 17 de noviembre de 2019 en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En el cartel revelado también aparecen Interpol, Nick Murphy, Two Door Cinema Club, The Raconteurs, Travis, The B-52S, Years & Years, So Tukker, Bloc Party, Cat Power, The Voidz, Tycho, Broken Social Scene, Dirty Projectors y Poolside.

También estarán Phantogram, King Princess, Miami Horror, Kurt Vile, Sharon Van Etten, Noah Cyrus, Max, Hippie Sabotage, Elderbrook, St. Lucia, Bad Suns, Bruno Major y Alice Merton también estarán en la nueva edición del festival de música.

La preventa de boletos será el 5 y 6 de junio.