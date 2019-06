Critican a Bebeshita por foto con botas extravagantes

Bien sabemos que a veces la moda puede darnos pequeñas muestras de extravagancias y grandes sorpresas, tal como lo hizo alguna vez Vetements con sus botas con tacón de encendedor o las polémicas uñas de Nail Sunny. Sin embargo esta vez Daniela Alexis, también conocida como Bebeshita del programa “Enamorándonos” causó controversia por su calzado.

Fue a través de redes sociales que “Bebeshita” compartió una fotografía suya y a los poco minutos ya tenía un sin fin de comentarios. En la foto se ve a Daniela Alexis con una falda y crop top amarillo con negro y unas botas cubiertas de plástico, las cuales fueron duramente criticadas por los usuarios. “Se ven cagadicimas [sic] las botas”, “bien ecológica con las botas de bolsa plástica” “ahora sí no me gustó nada el look, la ropa horrible y las botas espantosas”.

Las botas, pertenecientes a la firma Sexy Femm y cuyo costo es mil 394 pesos, seguro son una reinterpretación de aquellas que la cantante Rihanna puso de moda en 2017 con su colaboración con Jimmy Choo. A pesar de que eran unas sandalias envueltas en plástico, sin duda la referencia es clara.

Aunque también puede ser que Sexy Femm se haya inspirado en la colaboración de Off-White con Jimmy Choo, cuyo parecido es mucho más evidente.